24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 19:46
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
24 листопада 14:00
Минай 1
Колос 1
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Інтер - Шахтар: онлайн Інтер - Шахтар: онлайн 🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"?
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Це катастрофа: тренери пачками відмовляються працювати з Роналду

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
24 листопада, 18:02
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Після звільнення Уле Гуннара Сульшера Манчестер Юнайтед зіткнувся з несподіваною проблемою – ніхто не хоче працювати у легендарному клубі
Лопетегі та Луїс Енріке вівдмовили МЮ
Лопетегі та Луїс Енріке вівдмовили МЮ / Фото: Reuters

Головною метою керівництва МЮ є Зінедін Зідан, але він сам не бажає працювати у клубі, та ще побічно заважає призначенню Маурісіо Почеттіно.

Читайте також: Зідан чи "манкуніанські серця". Хто рятуватиме Манчестер Юнайтед після відходу Сульшера

Реклама

Справа в тому, що аргентинець є чинним тренером Парі Сен-Жермен. Парижани готові його відпустити, але його потенційний змінник Зідан, за інформацією AS , і тут уперся рогом.

Зінедін Зідан і Маурісіо Почеттіно
Зінедін Зідан і Маурісіо Почеттіно / Фото: Колаж: Сьогодні

Але на цьому перелік відмовників не закінчується. Раніше ми писали, що очолити МЮ відмовився найкращий тренер Європи Роберто Манчіні. Можливо, він чекає на зустріч з Україною.

Реклама

А слідом за ним від можливості попрацювати з Кріштіану Роналду відмовилися два іспанські фахівці – Луїс Енріке і Хулен Лопетегі, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

Перший готується виступити зі збірною Іспанії на ЧС-2022, а тренер Севільї навіть не став вислуховувати "абсурдну пропозицію".

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Колос
15
10:22
15
11
Рух
14
13:20
13
12
Львів
15
11:23
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Минай
15
11:23
10
15
Інгулець
14
11:25
10
16
Маріуполь
15
18:37
7
Показати бiльше
Середа, 24 листопада
1:1
Відео Про матч
Пʼятниця, 26 листопада
19:30
Дивись на:
Субота, 27 листопада
14:00
Дивись на:
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти