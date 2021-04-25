У Зінченка новий трофей! МанСіті виграв Кубок ліги

Восьмий раз в своїй історії Манчестер Сіті виграв Кубок англійської ліги, в фінальному поєдинку "городяни" мінімально обіграли Тоттенхем

На стадіоні "Уемблі" в Лондоні пройшов фінальний матч Кубка англійської ліги. Ми вели онлайн-трансляцію поєдинку Манчестер Сіті – Тоттенхем.

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Кубок футбольної ліги – був заснований в 1960 році і вважається другим за значимістю національним кубком для англійських футбольних клубів після Кубка Англії. У розіграші беруть участь всі 72 клуби Англійської футбольної ліги і 20 клубів Прем'єр-ліги.

Трофей-2021 виграв Манчестер Сіті. "Городяни" здобули мінімальну перемогу з рахунком – 1:0. Переможний гол на 82-й хвилині забив захисник Емерік Лапорт.

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Отже, Манчестер Сіті четвертий раз поспіль виграв Кубок ліги! А всього на рахунку Сіті – вісім трофеїв (1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2 021). Стільки ж лише у Ліверпуля.

Що цікаво, вперше за довгий час в Англії на матч пустили уболівальників. Гру відвідали 8000 глядачів.

Нагадаємо, що сьогодні київське Динамо достроково стало чемпіоном України.

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