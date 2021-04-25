У Зінченка новий трофей! МанСіті виграв Кубок ліги

На стадіоні "Уемблі" в Лондоні пройшов фінальний матч Кубка англійської ліги. Ми вели онлайн-трансляцію поєдинку Манчестер Сіті – Тоттенхем.
Кубок футбольної ліги – був заснований в 1960 році і вважається другим за значимістю національним кубком для англійських футбольних клубів після Кубка Англії. У розіграші беруть участь всі 72 клуби Англійської футбольної ліги і 20 клубів Прем'єр-ліги.
Трофей-2021 виграв Манчестер Сіті. "Городяни" здобули мінімальну перемогу з рахунком – 1:0. Переможний гол на 82-й хвилині забив захисник Емерік Лапорт.
Українець Олександр Зінченко провів всю гру на лавці запасних.
Отже, Манчестер Сіті четвертий раз поспіль виграв Кубок ліги! А всього на рахунку Сіті – вісім трофеїв (1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2 021). Стільки ж лише у Ліверпуля.
Що цікаво, вперше за довгий час в Англії на матч пустили уболівальників. Гру відвідали 8000 глядачів.
Нагадаємо, що сьогодні київське Динамо достроково стало чемпіоном України.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк