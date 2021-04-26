Зінченко сфотографувався з трофеєм після похвали тренера

Вчора Манчестер Сіті став переможцем Кубка англійської ліги. У фіналі "городяни" обіграли Тоттенхем.
Українець Олександр Зінченко провів матч на лаві запасних. Про що згадав після гри тренер МанСіті Пеп Гвардіола.
"Уболівальники кажуть, що я вибрав найсильніший склад, але я так не вважаю. Гравці, які залишилися на лавці, могли б зіграти відмінно. Алекс Зінченко проводить цей сезон неймовірно добре.
Я завжди думаю про них. Коли ми граємо в фіналі, моя перша думка про тих, хто залишиться на лаві, але також мені потрібно бути чесним з собою – команда була готова зіграти в обраному складі" , – зізнався Гвардіола.
А Зінченко, тим часом, запостив в Instagram свою фотографію з трофеєм.
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Для Олександра це сьомий титул в Манчестер Сіті: два чемпіонства, три Кубка ліги, Кубок і Суперкубок Англії.
Нагадаємо, що вчора київське Динамо достроково стало чемпіоном України.
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