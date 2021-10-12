12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

"У Боснії є футболіст, здатний забити і створити момент": Сабо виділив найнебезпечнішого гравця

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
12 жовтня, 15:13
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Сьогодні національна команда України проведе один з ключових матчів відбору на ЧС-2022. Своєю думкою про суперника "жовто-синіх" – збірну Боснії, поділився екс-наставник Динамо і збірної України Йожеф Сабо
Йожеф Сабо виділив найнебезпечнішого гравця в збірній Боснії
Йожеф Сабо виділив найнебезпечнішого гравця в збірній Боснії / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

В інтерв'ю програмі ФутболNEWS фахівець звернув увагу на ключового футболіста боснійців, а також сильні сторони суперника українців. Трансляція матчу Україна – Боснія онлайн доступна на нашому сайті.

Трансляцію матчу
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"Боснія і Герцеговина – непроста команда. У них всі футболісти основного складу грають за кордоном. При цьому вони виступають в непоганих клубах, в Італії, Іспанії, Англії. Так що нашій збірній буде важко.

У Боснії є дуже хороший нападник – Джеко. На нього потрібно звернути увагу. Це єдиний футболіст, який може і забити, і щось створити.

Капітан збірної Боснії Едін Джеко
Капітан збірної Боснії Едін Джеко / Фото: Reuters

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Здорово, що ігрова дисципліна нашої команди на дуже хорошому рівні. Вся команда захищається, той же Ярмоленко ходить назад. Найголовніше, щоб у нас вийшла гра в атаці. Боснія буде намагатися зловити нас на помилці. Треба бути дуже уважними при стандартах, тому що Джеко добре грає головою. Думаю, наші хлопці все це розуміють", – сказав Сабо.

Збірна України
Збірна України / Фото: Reuters

Нагадаємо, що матч у Львові між збірними України та Боснії розпочнеться о 21:45.

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Букмекери вважають збірну України фаворитом протистояння у Львові. На перемогу "жовто-синіх" встановлено коефіцієнт 1.76. Імовірність нічийного результату – 3.75, перемоги боснійців – 5.00.

Додамо, що на минулих вихідних, після п'яти нічиїх, Україна здобула першу перемогу у відборі ЧС-2022, обігравши на виїзді Фінляндію 2:1.

А Боснія завдяки дублю форварда бельгійського Ейпена Смаїла Превляка здолала в гостях Казахстан 2:0.

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20
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Дніпро-1
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19
6
Олександрія
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10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металіст 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Інгулець
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