"У Боснії є футболіст, здатний забити і створити момент": Сабо виділив найнебезпечнішого гравця

Сьогодні національна команда України проведе один з ключових матчів відбору на ЧС-2022. Своєю думкою про суперника "жовто-синіх" – збірну Боснії, поділився екс-наставник Динамо і збірної України Йожеф Сабо

Йожеф Сабо виділив найнебезпечнішого гравця в збірній Боснії / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

В інтерв'ю програмі ФутболNEWS фахівець звернув увагу на ключового футболіста боснійців, а також сильні сторони суперника українців. Трансляція матчу Україна – Боснія онлайн доступна на нашому сайті.

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"Боснія і Герцеговина – непроста команда. У них всі футболісти основного складу грають за кордоном. При цьому вони виступають в непоганих клубах, в Італії, Іспанії, Англії. Так що нашій збірній буде важко.

У Боснії є дуже хороший нападник – Джеко. На нього потрібно звернути увагу. Це єдиний футболіст, який може і забити, і щось створити.

Капітан збірної Боснії Едін Джеко / Фото: Reuters

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Здорово, що ігрова дисципліна нашої команди на дуже хорошому рівні. Вся команда захищається, той же Ярмоленко ходить назад. Найголовніше, щоб у нас вийшла гра в атаці. Боснія буде намагатися зловити нас на помилці. Треба бути дуже уважними при стандартах, тому що Джеко добре грає головою. Думаю, наші хлопці все це розуміють", – сказав Сабо.

Збірна України / Фото: Reuters

Нагадаємо, що матч у Львові між збірними України та Боснії розпочнеться о 21:45.

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Букмекери вважають збірну України фаворитом протистояння у Львові. На перемогу "жовто-синіх" встановлено коефіцієнт 1.76. Імовірність нічийного результату – 3.75, перемоги боснійців – 5.00.

Додамо, що на минулих вихідних, після п'яти нічиїх, Україна здобула першу перемогу у відборі ЧС-2022, обігравши на виїзді Фінляндію 2:1.

А Боснія завдяки дублю форварда бельгійського Ейпена Смаїла Превляка здолала в гостях Казахстан 2:0.