"У Боснии есть футболист, способный забить и создать момент": Сабо выделил самого опасного игрока

Сегодня национальная команда Украины проведет один из ключевых матчей отбора на ЧМ-2022. Своим мнением о сопернике "желто-синих" – сборной Боснии, поделился экс-наставник Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо

Йожеф Сабо выделил самого опасного игрока в сборной Боснии / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В интервью программе ФутболNEWS специалист обратил внимание на ключевого футболиста боснийцев, а также сильных сторонах соперника украинцев. Трансляция матча Украина – Босния онлайн доступна на нашем сайте.

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"Босния и Герцеговина – непростая команда. У них все футболисты основного состава играют за границей. При этом они выступают в неплохих клубах, в Италии, Испании, Англии. Так что нашей сборной будет тяжело.

У Боснии есть очень хороший нападающий – Джеко. На него нужно обратить внимание. Это единственный футболист, который может и забить, и что-то создать.

Капитан сборной Боснии Эдин Джеко / Фото: Reuters

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Здорово, что игровая дисциплина нашей команды на очень хорошем уровне. Вся команда защищается, тот же Ярмоленко ходит назад. Самое главное, чтобы у нас получилась игра в атаке. Босния будет стараться поймать нас на ошибке. Надо быть очень внимательными при стандартах, потому что Джеко хорошо играет головой. Думаю, наши ребята все это понимают", – сказал Сабо.

Сборная Украины / Фото: Reuters

Напомним, что матч во Львове между сборными Украины и Боснии начнется в 21:45.

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Букмекеры считают сборную Украины фаворитом противостояния во Львове. На победу "желто-синих" установлен коэффициент 1.76. Вероятность ничейного результата – 3.75, победы боснийцев – 5.00.

Добавим, что на прошлых выходных, после пяти ничьих, Украина добыла первую победу в отборе ЧМ-2022, обыграв на выезде Финляндию 2:1.

А Босния благодаря дублю форварда бельгийского Эйпена Смаила Превляка одолела в гостях Казахстан 2:0.