12 октября 21:45
Украина --
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15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
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"У Боснии есть футболист, способный забить и создать момент": Сабо выделил самого опасного игрока

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
12 октября, 15:13
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Сегодня национальная команда Украины проведет один из ключевых матчей отбора на ЧМ-2022. Своим мнением о сопернике "желто-синих" – сборной Боснии, поделился экс-наставник Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо
Йожеф Сабо выделил самого опасного игрока в сборной Боснии
Йожеф Сабо выделил самого опасного игрока в сборной Боснии / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В интервью программе ФутболNEWS специалист обратил внимание на ключевого футболиста боснийцев, а также сильных сторонах соперника украинцев. Трансляция матча Украина – Босния онлайн доступна на нашем сайте.

Трансляцию матча
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"Босния и Герцеговина – непростая команда. У них все футболисты основного состава играют за границей. При этом они выступают в неплохих клубах, в Италии, Испании, Англии. Так что нашей сборной будет тяжело.

У Боснии есть очень хороший нападающий – Джеко. На него нужно обратить внимание. Это единственный футболист, который может и забить, и что-то создать.

Капитан сборной Боснии Эдин Джеко
Капитан сборной Боснии Эдин Джеко / Фото: Reuters

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Здорово, что игровая дисциплина нашей команды на очень хорошем уровне. Вся команда защищается, тот же Ярмоленко ходит назад. Самое главное, чтобы у нас получилась игра в атаке. Босния будет стараться поймать нас на ошибке. Надо быть очень внимательными при стандартах, потому что Джеко хорошо играет головой. Думаю, наши ребята все это понимают", – сказал Сабо.

Сборная Украины
Сборная Украины / Фото: Reuters

Напомним, что матч во Львове между сборными Украины и Боснии начнется в 21:45.

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Букмекеры считают сборную Украины фаворитом противостояния во Львове. На победу "желто-синих" установлен коэффициент 1.76. Вероятность ничейного результата – 3.75, победы боснийцев – 5.00.

Добавим, что на прошлых выходных, после пяти ничьих, Украина добыла первую победу в отборе ЧМ-2022, обыграв на выезде Финляндию 2:1.

А Босния благодаря дублю форварда бельгийского Эйпена Смаила Превляка одолела в гостях Казахстан 2:0.

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10
25:2
26
2
Шахтер
10
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23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Заря
10
22:9
20
5
Днепр-1
10
14:12
19
6
Александрия
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металлист 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Львов
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Черноморец
10
11:24
6
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