Україна зобов'язана перемагати: букмекери зробили прогноз на матч проти Боснії і Герцеговини

Команда Олександра Петракова має хороші шанси здобути другу перемогу у відбірковому матчі на ЧС-2022

Збірна України має всі шанси здобути перемогу у Львові / Фото: Getty Images

Сьогодні, 12 жовтня, на Арені Львів збірна України грає з Боснією і Герцеговиною. Це ключовий поєдинок для обох збірних в боротьбі за потрапляння до плей-оф за вихід на ЧС-2022. Дивіться онлайн-трансляцію матчу Україна – Боснія і Герцеговина на нашому сайті.

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Поєдинок Україна – Боснія розпочнеться о 21:45.

У турнірній таблиці "жовто-сині" посідають друге місце в групі D, випереджаючи Боснію на два бали. Але українці провели на одну гру більше.

Для того щоб зберегти друге місце в групі, Україні потрібно перемагати в двох матчах, що залишилося Боснію і Герцеговину. При цьому Фінляндія повинна втратити очки в одному з трьох, що залишилися своїх поєдинків – з Казахстаном (в гостях), Боснією (в гостях) і Францією (вдома).

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Подивіться турнірне становище команд:

Що думають букмекери

Аналітики вважають збірну України фаворитом протистояння у Львові. На перемогу "жовто-синіх" встановлено коефіцієнт 1.76. Імовірність нічийного результату – 3.75, перемоги боснійців – 5.00.

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У процентному співвідношенні ймовірність перемоги наступна:

Перемога України – 55%

Нічия – 26%

Перемога Боснії і Герцеговини – 19%

Найпопулярніший рахунок у матчі – 1:0 на користь "жовто-синіх". На такий результат букмекери приймають ставки з коефіцієнтом 6.20. На нічию 1:1 – 7.00, перемога українців з рахунком 2:0 – коефіцієнт 7.60.

Як суперники грали у відборі на ЧС-2022

Збірна України видала нічийну серію з п'яти матчів: з однаковим рахунком 1:1 завершилися обидва поєдинки з Францією, домашні зустрічі з Казахстаном і Фінляндією. Виїзний матч проти Казахстану завершився внічию – 2:2.

Нічийне прокляття було знято у виїзному поєдинку проти фінів, коли команда Петракова обіграла суперників 2:1.

Боснійці здобули в кваліфікації на ЧС-2022 одну перемогу над Казахстаном 2:0 і один матч програли – Франції 0:1. Три поєдинки завершилися внічию: з Фінляндією (2:2), Францією (1:1), Казахстаном (2:2).

Дивіться як Україна обіграла Фінляндію в матчі відбору на ЧС-2022