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Колос --
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Минай --
Десна --
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Олександрія --
Ворскла --
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Чорноморець --
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Десна --
Олександрія --
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Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
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Бешикташ --
Спортинг --
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ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
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Барселона --
Динамо --
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Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
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Україна зобов'язана перемагати: букмекери зробили прогноз на матч проти Боснії і Герцеговини

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
12 жовтня, 11:45
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Команда Олександра Петракова має хороші шанси здобути другу перемогу у відбірковому матчі на ЧС-2022
Збірна України має всі шанси здобути перемогу у Львові
Збірна України має всі шанси здобути перемогу у Львові / Фото: Getty Images

Сьогодні, 12 жовтня, на Арені Львів збірна України грає з Боснією і Герцеговиною. Це ключовий поєдинок для обох збірних в боротьбі за потрапляння до плей-оф за вихід на ЧС-2022. Дивіться онлайн-трансляцію матчу Україна – Боснія і Герцеговина на нашому сайті.

Україна – Боснія в прямому ефірі
дивiться на olltv
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Читайте також: Україна – Боснія і Герцеговина: о котрій і де дивитися матч відбору на ЧС-2022

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Поєдинок Україна – Боснія розпочнеться о 21:45.

У турнірній таблиці "жовто-сині" посідають друге місце в групі D, випереджаючи Боснію на два бали. Але українці провели на одну гру більше.

Для того щоб зберегти друге місце в групі, Україні потрібно перемагати в двох матчах, що залишилося Боснію і Герцеговину. При цьому Фінляндія повинна втратити очки в одному з трьох, що залишилися своїх поєдинків – з Казахстаном (в гостях), Боснією (в гостях) і Францією (вдома).

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Подивіться турнірне становище команд:

Що думають букмекери

Аналітики вважають збірну України фаворитом протистояння у Львові. На перемогу "жовто-синіх" встановлено коефіцієнт 1.76. Імовірність нічийного результату – 3.75, перемоги боснійців – 5.00.

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У процентному співвідношенні ймовірність перемоги наступна:

  • Перемога України – 55%
  • Нічия – 26%
  • Перемога Боснії і Герцеговини – 19%

Найпопулярніший рахунок у матчі – 1:0 на користь "жовто-синіх". На такий результат букмекери приймають ставки з коефіцієнтом 6.20. На нічию 1:1 – 7.00, перемога українців з рахунком 2:0 – коефіцієнт 7.60.

Як суперники грали у відборі на ЧС-2022

Збірна України видала нічийну серію з п'яти матчів: з однаковим рахунком 1:1 завершилися обидва поєдинки з Францією, домашні зустрічі з Казахстаном і Фінляндією. Виїзний матч проти Казахстану завершився внічию – 2:2.

Нічийне прокляття було знято у виїзному поєдинку проти фінів, коли команда Петракова обіграла суперників 2:1.

Боснійці здобули в кваліфікації на ЧС-2022 одну перемогу над Казахстаном 2:0 і один матч програли – Франції 0:1. Три поєдинки завершилися внічию: з Фінляндією (2:2), Францією (1:1), Казахстаном (2:2).

Дивіться як Україна обіграла Фінляндію в матчі відбору на ЧС-2022

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23:5
23
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22:9
20
5
Дніпро-1
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6
Олександрія
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металіст 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
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9:18
8
13
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