12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Украина - Босния: онлайн ⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🚨 Задержание Саакашвили
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Украина обязана побеждать: букмекеры сделали прогноз на матч против Боснии и Герцеговины

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
12 октября, 11:45
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Команда Александра Петракова имеет хорошие шансы одержать вторую победу в отборочном матче на ЧМ-2022
Сборная Украины имеет все шансы одержать победу во Львове
Сборная Украины имеет все шансы одержать победу во Львове / Фото: Getty Images

Сегодня, 12 октября, на Арене Львов сборная Украины играет с Боснией и Герцеговиной. Это ключевой поединок для обеих сборных в борьбе за попадание в плей-офф за выход на ЧМ-2022. Смотрите онлайн-трансляцию матча Украина – Босния и Герцеговина на нашем сайте.

Украина – Босния в прямом эфире
смотрите на olltv
Смотреть

Читайте также: Украина – Босния и Герцеговина: во сколько и где смотреть матч отбора на ЧМ-2022

Реклама

Поединок Украина – Босния начнется в 21:45.

В турнирной таблице "желто-синие" занимают второе место в группе D, опережая Боснию на два балла. Но украинцы провели на одну игру больше.

Для того чтобы сохранить второе место в группе, Украине нужно побеждать в оставшихся двух матчах Боснию и Герцеговину. При этом Финляндия должна потерять очки в одном из трех оставшихся своих поединков – с Казахстаном (в гостях), Боснией (в гостях) и Францией (дома).

Реклама

Посмотрите турнирное положение команд:

Что думают букмекеры

Аналитики считают сборную Украины фаворитом противостояния во Львове. На победу "желто-синих" установлен коэффициент 1.76. Вероятность ничейного результата – 3.75, победы боснийцев – 5.00.

Реклама

В процентном соотношении вероятность победы следующая:

  • Победа Украины – 55%
  • Ничья – 26%
  • Победа Боснии и Герцеговины – 19%

Самый популярный счет в матче – 1:0 в пользу "желто-синих". На такой результат букмекеры принимают ставки с коэффициентом 6.20. На ничью 1:1 – 7.00, победа украинцев со счетом 2:0 – коэффициент 7.60.

Как соперники играли в отборе на ЧМ-2022

Сборная Украины выдала ничейную серию из пяти матчей: с одинаковым счетом 1:1 завершились оба поединка с Францией, домашние встречи с Казахстаном и Финляндией. Выездной матч против Казахстана завершился вничью – 2:2.

Ничейное проклятие было снято в выездном поединке против финнов, когда команда Петракова обыграла соперников 2:1.

Боснийцы одержали в квалификации на ЧМ-2022 одну победу над Казахстаном 2:0 и один матч проиграли – Франции 0:1. Три поединка завершились вничью: Финляндией (2:2), Францией (1:1), Казахстаном (2:2).

Смотрите как Украина обыграла Финляндию в матче отбора на ЧМ-2022

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Девушки покера
PokerMatch

Лили
Килетто

США
Фото красотки
ТОП-матчи

Украина

Сегодня

21:45

Босния и Герцеговина

1.83

3.78

4.72

Шахтер

15 окт

19:30

Заря

1.55

4.50

5.55
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтер
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Заря
10
22:9
20
5
Днепр-1
10
14:12
19
6
Александрия
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металлист 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Львов
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Черноморец
10
11:24
6
16
Мариуполь
10
12:25
4
Показать больше
Пятница, 15 октября
19:30
Суббота, 16 октября
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять