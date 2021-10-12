12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Україна - Боснія: онлайн ⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🚨 Затримання Саакашвілі
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Несподівано! Тренер Боснії назвав найкращого гравця збірної України

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
12 жовтня, 13:59
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Футболіста, якого виокремив наставник боснійської команди Івайло Петев, уболівальники в сьогоднішньому матчі на "Арені Львів" точно не побачать
Івайло Петев і Руслан Маліновський
Івайло Петев і Руслан Маліновський / Фото: Reuters

Перед сьогоднішньою грою відбору ЧС-2022 проти України болгарський наставник збірної Боснії та Герцеговини Івайло Петев не посоромився виокремити гравців, яких вважає найкращими у складі суперника. Трансляція Україна – Боснія онлайн доступна на нашому сайті.

Україна – Боснія: де дивитися матч

Реклама
В прямому ефірі матч
дивiться на olltv
Дивитися

Загинаючи пальці, Івайло Петев заявив: "На першому місці – Маліновський. На другому – Ярмоленко. На третьому – Яремчук".

При цьому на ремарку здивованих журналістів, мовляв, Маліновського ж у нинішньому складі збірної України немає, коуч боснійців відповів: "Ви запитали мою думку – я її висловив".

Руслан Маліновський
Руслан Маліновський / Фото: Reuters

Реклама

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко
Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

Яремчук приніс Україні перемогу над фінами – 2:1
Яремчук приніс Україні перемогу над фінами – 2:1 / Фото: УАФ

Реклама

Нагадаємо, Олександр Петраков відмовився від послуг Маліновського після того, як той покинув табір збірної перед товариським матчем із Чехією, в якому тренер розраховував на гравця.

Разом з тим Петраков відкрито заявляв, що Маліновський не вписується в його ігрову схему – через це його не було в основі збірної у відбіркових матчах з Казахстаном (2:2) і Францією (1:1).

Своєю чергою Маліновський розкритикував Петракова за те, що той "виніс на загальне обговорення питання, які вирішуються всередині команди".

Малиновський і Петраков влаштували конфлікт у збірній
Малиновський і Петраков влаштували конфлікт у збірній / Фото: Reuters

Підсумком конфлікту стала відсутність Маліновського в списку гравців збірної на вирішальні поєдинки відбору ЧС-2022 в жовтні. На вихідних без Руслана Україна обіграла в Гельсінкі Фінляндію 2:1.

Після чого Маліновський дав зрозуміти, що готовий закопати сокиру війни.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Дівчата покеру
PokerMatch

Лілі
Кілетто

США
Фото красуні
ТОП-матчі

Україна

Сьогодні

21:45

Боснія і Герцеговина

1.83

3.78

4.72

Шахтар

15 жовт

19:30

Зоря

1.55

4.50

5.55
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтар
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Зоря
10
22:9
20
5
Дніпро-1
10
14:12
19
6
Олександрія
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металіст 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Львів
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Чорноморець
10
11:24
6
16
Маріуполь
10
12:25
4
Показати бiльше
Пʼятниця, 15 жовтня
19:30
Субота, 16 жовтня
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти