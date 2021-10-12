Неожиданно! Тренер Боснии назвал лучшего игрока сборной Украины

Футболиста, которого отметил наставник боснийской команды Ивайло Петев, болельщики в сегодняшнем матче на "Арене Львов" точно не увидят

Ивайло Петев и Руслан Малиновский / Фото: Reuters

Перед сегодняшней игрой отбора ЧМ-2022 против Украины болгарский наставник сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев не постеснялся выделить игроков, которых считает лучшими в составе соперника. Трансляция Украина – Босния онлайн доступна на нашем сайте.

Украина – Босния: где смотреть матч

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Загибая пальцы, Ивайло Петев заявил: "На первом месте – Малиновский. На втором – Ярмоленко. На третьем – Яремчук".

При этом на ремарку удивленных журналистов, дескать, Малиновского же в нынешнем составе сборной Украины нет, коуч боснийцев ответил: "Вы спросили мое мнение – я его высказал".

Руслан Малиновский / Фото: Reuters

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Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Яремчук принес Украине победу над финнами – 2:1 / Фото: УАФ

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Напомним, Александр Петраков отказался от услуг Малиновского после того, как тот покинул лагерь сборной перед товарищеским матчем с Чехией, в котором тренер рассчитывал на игрока.

Вместе с тем Петраков открыто заявлял, что Малиновский не вписывается в его игровую схему – из-за этого его не было в основе сборной в отборочных матчах с Казахстаном (2:2) и Францией (1:1).

В свою очередь Малиновский раскритиковал Петракова за то, что тот "вынес на всеобщее обсуждение вопросы, которые решаются внутри команды".

Малиновский и Петраков устроили конфликт в сборной / Фото: Reuters

Итогом конфликта стало отсутствие Малиновского в списке игроков сборной на решающие поединки отбора ЧМ-2022 в октябре. На выходных без Руслана Украина обыграла в Хельсинки Финляндию 2:1.

После чего Малиновский дал понять, чтоготов зарыть топор войны.