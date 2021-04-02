Тренера звільнили за те, що він вивів команду на перше місце в чемпіонаті

Румунський клуб Залеу, який виступає в третьому дивізіоні країни, звільнив головного тренера Маріуса Паску. Причини розставання з коучем дуже незвичайні: в клубі незадоволені, що команда вийшла на перше місце в турнірній таблиці і претендує на підвищення в класі.

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"Що ти робиш, чувак, ти хочеш отримати підвищення?", – описав ситуацію румунський журналіст Емануель Рошу на своїй сторінці в Twitter.

Раніше ми писали, що інший румунський клуб 1 квітня в жарт звільнив тренера, а той повірив і не з'явився на роботу. Ніколи не жартуйте з головним тренером.

5 фактів про новий локдаун, які повинен знати кожен. Пенсіонер-влогер Дід Панч в новому випуску Youtube-шоу пояснив: що, де і коли буде закрито. А також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці.

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