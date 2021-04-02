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Румунський клуб 1 квітня жартома звільнив тренера, а той повірив і не з'явився на роботу

2 квітня, 22:23

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Ніколи не жартуйте з головним тренером

Клуб третьої ліги Румунії Індустрія Гальда де Жос 1 квітня вирішила розіграти головного тренера команди Стефан Фогоросі і оголосив про його звільнення. Керівництво клубу попросило місцевий сайт написати про звільнення тренера.

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Коуч жарт не зрозумів і справді покинув клуб. Фогоросі не з'явився на сьогоднішнє тренування і завтра не буде присутній на тренерській лавці в матчі проти Цугіра, повідомив журналіст Емануель Рошу на своїй сторінці в Twitter.

Раніше ми писали, що гол воротаря врятував команду від поразки на восьмій доданій хвилині (відео). У румунському третьому дивізіоні суперники подарували епічну кінцівку матчу.

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тренер розіграш 1 квітня чемпіонат Румунії

Джерело: Сегодня|Спорт

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