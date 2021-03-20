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Фанати одягли футболістів в підгузки за невдалі результати

20 березня, 13:34

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Відмінна мотивація для поліпшення своєї гри

Вболівальники румунського "Рапіда" оригінально відреагували на невдачі свого улюбленого клубу. Після двох поразок поспіль фанати з'явилися на клубну базу, де залишили футболістам "послання".

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Фанати розмістили портрети гравців основного складу, причепивши до них підгузки і закликавши футболістів не "гадити" під час зустрічей, повідомляє Sportbox .

У 2016 році "Рапід" оголосив про банкрутство, а тепер намагається повернутися в еліту румунського футболу. Клуб уже пройшов шлях з п'ятої ліги до другої, однак останні невдачі поставили під сумнів вихід до вищого дивізіону вже за підсумками поточного чемпіонату. На цей момент "Рапід" займає 11-е місце.

Раніше ми писали, що гол воротаря врятував команду від поразки на восьмий доданій хвилині (відео). У румунському третьому дивізіоні суперники подарували епічно кінцівку матчу.

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вболівальники Рапід Бухарест чемпіонат Румунії

Джерело: Сегодня|Спорт

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