Фанати одягли футболістів в підгузки за невдалі результати

Вболівальники румунського "Рапіда" оригінально відреагували на невдачі свого улюбленого клубу. Після двох поразок поспіль фанати з'явилися на клубну базу, де залишили футболістам "послання".
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Фанати розмістили портрети гравців основного складу, причепивши до них підгузки і закликавши футболістів не "гадити" під час зустрічей, повідомляє Sportbox .
У 2016 році "Рапід" оголосив про банкрутство, а тепер намагається повернутися в еліту румунського футболу. Клуб уже пройшов шлях з п'ятої ліги до другої, однак останні невдачі поставили під сумнів вихід до вищого дивізіону вже за підсумками поточного чемпіонату. На цей момент "Рапід" займає 11-е місце.
Раніше ми писали, що гол воротаря врятував команду від поразки на восьмий доданій хвилині (відео). У румунському третьому дивізіоні суперники подарували епічно кінцівку матчу.
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