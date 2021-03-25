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"Минай" очолить тренер, підозрюваний в договірних матчах

25 березня, 14:30

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Олександр Севідов спробує витягнути закарпатську команду з дна турнірної таблиці

Тільки вчора стало відомо, що Василь Кобін пішов у відставку з поста головного тренера "Минаю". Сьогодні ж з'явилася інформація про його наступника. Керувати аутсайдером чемпіонату України буде 51-річний Олександр Севідов.

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Новина з посиланням на свої джерела повідомив сайт "Трибуна".

Пишуть, що сторони вже домовилися про співпрацю, а офіційно тренера представлять найближчим часом. До речі, нагадаємо, Олександра підозрювали в участі в договірних матчах і в минулому році навіть відсторонили від футболу. Але, як відомо, Севідов оскаржує дискваліфікацію на 5 років.

Олександр Севідов. Фото fcvereya.bg

Олександр Севідов. Фото fcvereya.bg

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Незважаючи на свій досить молодий як для тренера вік, уродженець Донецька вже встиг попрацювати з багатьма командами. Він очолював "Металург" (Д), "Сталь" (К), "Геліос", "Зімбру", "Кримтеплицю", "Говерлу", "Карпати", "Металіст", "Маріуполь", "Суми" і болгарську " Верею ". Там він пробув з січня по березень 2019 року.

В тренді
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Нагадаємо, "Минай" з одіозним Артемом Мілевським займає 13-е місце в Прем'єр-лізі.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
19
14
4
1
41
13
28
46
Забиті 41
Пропущені 13
Різниця 28
Результати останніх матчів: В В В В Н
2
ШахтарШахтарШах
19
11
6
2
39
15
24
39
Забиті 39
Пропущені 15
Різниця 24
Результати останніх матчів: П В В П В
3
ЗоряЗоряЗор
18
9
5
4
31
14
17
32
Забиті 31
Пропущені 14
Різниця 17
Результати останніх матчів: П П В В В
4
ВорсклаВорсклаВор
19
8
7
4
27
15
12
31
Забиті 27
Пропущені 15
Різниця 12
Результати останніх матчів: В П В В Н
5
ДеснаДеснаДес
19
8
6
5
27
20
7
30
Забиті 27
Пропущені 20
Різниця 7
Результати останніх матчів: П П В В Н
6
КолосКолосКол
19
7
8
4
26
19
7
29
Забиті 26
Пропущені 19
Різниця 7
Результати останніх матчів: В В Н П В
7
ОлександріяОлександріяОле
19
7
5
7
26
22
4
26
Забиті 26
Пропущені 22
Різниця 4
Результати останніх матчів: П В Н П В
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
19
6
4
9
25
30
-5
22
Забиті 25
Пропущені 30
Різниця -5
Результати останніх матчів: В В Н Н В
9
ІнгулецьІнгулецьІнг
19
3
10
6
17
24
-7
19
Забиті 17
Пропущені 24
Різниця -7
Результати останніх матчів: В В Н П Н
10
МаріупольМаріупольМар
19
4
6
9
17
28
-11
18
Забиті 17
Пропущені 28
Різниця -11
Результати останніх матчів: Н П П Н П
11
ОлімпікОлімпікОлі
18
5
2
11
22
33
-11
17
Забиті 22
Пропущені 33
Різниця -11
Результати останніх матчів: П П П П П
12
ЛьвівЛьвівЛьв
17
4
3
10
14
39
-25
15
Забиті 14
Пропущені 39
Різниця -25
Результати останніх матчів: В П П П В
13
МинайМинайМин
18
3
5
10
12
33
-21
14
Забиті 12
Пропущені 33
Різниця -21
Результати останніх матчів: Н П П В П
14
РухРухРух
18
2
7
9
15
34
-19
13
Забиті 15
Пропущені 34
Різниця -19
Результати останніх матчів: П П В П Н

Раніше клуб Першої ліги заробив на договорняках 10 мільйонів євро.

Дивіться, як "Минай" зіграв внічию з "Маріуполем":

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