"Минай" очолить тренер, підозрюваний в договірних матчах

Тільки вчора стало відомо, що Василь Кобін пішов у відставку з поста головного тренера "Минаю". Сьогодні ж з'явилася інформація про його наступника. Керувати аутсайдером чемпіонату України буде 51-річний Олександр Севідов.

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Новина з посиланням на свої джерела повідомив сайт "Трибуна".

Пишуть, що сторони вже домовилися про співпрацю, а офіційно тренера представлять найближчим часом. До речі, нагадаємо, Олександра підозрювали в участі в договірних матчах і в минулому році навіть відсторонили від футболу. Але, як відомо, Севідов оскаржує дискваліфікацію на 5 років.

Олександр Севідов. Фото fcvereya.bg

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Незважаючи на свій досить молодий як для тренера вік, уродженець Донецька вже встиг попрацювати з багатьма командами. Він очолював "Металург" (Д), "Сталь" (К), "Геліос", "Зімбру", "Кримтеплицю", "Говерлу", "Карпати", "Металіст", "Маріуполь", "Суми" і болгарську " Верею ". Там він пробув з січня по березень 2019 року.

Нагадаємо, "Минай" з одіозним Артемом Мілевським займає 13-е місце в Прем'єр-лізі.

Раніше клуб Першої ліги заробив на договорняках 10 мільйонів євро.

Дивіться, як "Минай" зіграв внічию з "Маріуполем":

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