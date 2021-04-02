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Тренера уволили за то, что он вывел команду на первое место в чемпионате

2 апреля, 23:21

Александр Трикиша Александр Трикиша

Руководство команды не рассчитывает повышаться в классе

Румынский клуб Залэу, выступающий в третьем дивизионе страны, уволил главного тренера Мариуса Паску. Причины расставания с коучем очень необычные: в клубе недовольны, что команда вышла на первое место в турнирной таблице и претендует на повышение в классе.

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"Что ты делаешь, чувак, ты хочешь получить повышение?", – описал ситуацию румынский журналист Эмануэль Рошу на своей странице в Twitter.

Ранее мы писали, что другой румынский клуб 1 апреля в шутку уволил тренера, а тот поверил и не явился на работу. Никогда не шутите с главным тренером.

5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске Youtube-шоу объяснил: что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.

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тренер чемпионат Румынии

Источник: Сегодня|Спорт

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