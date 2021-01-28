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"Тоттенгем" – "Ліверпуль": онлайн-трансляція матчу чемпіонату Англії

Четвер, 28 січня

Тоттенгем Хотспур

22:00

Ліверпуль

Матч не почався
Серія пенальті
Початок матчу
Перерва
Фінальний свисток

У четвер, 28 січня, в Лондоні проходить центральний матч 20-го туру чемпіонату Англії. "Тоттенхем" приймає на своєму полі "Ліверпуль" в черговому рімейку фіналу Ліги чемпіонів-2019, коли сильнішим виявився "Ліверпуль" (2: 0). Початок протистояння команд Жозе Моурінью і Юргена Клоппа – о 22:00 за київським часом. Ми ведемо мультимедійний онлайн поєдинку претендентів на чемпіонство АПЛ.

ОНЛАЙН "ТОТТЕНГЕМ" – "ЛІВЕРПУЛЬ" – ТУТ

Відзначимо, що "Ліверпуль" зараз перебуває не в найкращій формі – "червоні" вже п'ять ігор поспіль не можуть перемогти, що суттєво позначилося на їхньому турнірному становищі – незвичне п'яте місце в АПЛ.

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"Шпори" ж 2021 року в рамках чемпіонату ще не програвали. Проте в матчі першого кола лондонці на останніх хвилинах поступилися "Ліверпулю" з рахунком 1:2, тож сьогодні жадають взяти реванш і обігнати мерсисайдців у турнірній таблиці.

Турнірна таблиця АПЛ. ТОП-10

"ТОТТЕНГЕМ" – "ЛІВЕРПУЛЬ":
ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРІВ

Фаворитом матчу аналітики називають гостей. На перемогу "Ліверпуля" в основний час встановлено коефіцієнт 2.15, на нічию – 3.75, на перемогу "Тоттенгема" – 3.30. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів така: виграш "Ліверпуля" – 45%, нічия – 26 відсотків, виграш "Тоттенгема" – 29 відсотків.

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"ТОТТЕНГЕМ" – "ЛІВЕРПУЛЬ":
ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч "Тоттенгем" – "Ліверпуль" у четвер, 28 січня, починаючи з 22:00, покаже канал Setanta Sports Ukraine, доступний на сервісі OLL.TV.

Дивіться, як "Ліверпуль" обіграв "Тоттенгем" у фіналі ЛЧ-2019

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онлайн чемпіонат Англії Ліверпуль Тоттенхем

Джерело: Сегодня|Спорт

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