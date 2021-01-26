Російський олігарх обрав нового тренера "Челсі", і він вже приїхав на тренування

Вчора англійський "Челсі" звільнив головного тренера Френка Лемпарда, а сьогодні команду очолив німецький фахівець Томас Тухель. 47-річний наставник уклав з лондонським грандом контракт на півтора року з можливістю продовження.

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Англійські ЗМІ повідомляли, що в запрошенні Тухеля, який в кінці грудня 2020 року залишив французький "ПСЖ", був особисто зацікавлений власник "синіх" Роман Абрамович. Сьогодні ввечері Тухель приїхав на своє перше тренування і буде готувати команду до матчу Прем'єр-ліги з "Вулвергемптоном".

Нагадаємо, що 47-річний Тухель тренував парижан два з половиною роки. Під його керівництвом команда Неймара і Мбаппе двічі ставала чемпіоном Франції, брала Кубок країни, Кубок ліги і два місцевих Суперкубки. В кінці минулого сезону "ПСЖ" програв у фіналі Ліги чемпіонів "Баварії" – 0:1.

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До приїзду до Франції Тухель п'ять років тренував у Німеччині "Майнц", а в 2015-2017 рр. – дортмундську "Боруссію". Німець стане 14-м наставником "Челсі" у XXI столітті. До нього найдовше протримався італієць Клаудіо Раньєрі, який керував "синіми" у 2000-2004 рр.

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Нагадаємо, що в чемпіонаті Англії "Челсі" здобув лише одну перемогу в п'яти останніх матчах і після 19 турів посідає дев'яте місце в турнірній таблиці з 29 очками.

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