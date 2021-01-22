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Гол воротаря потрапив в Книгу рекордів Гіннесса: що в ньому особливого

22 січня, 22:49

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Том Кінг відзначився майже із стометрової дистанції

Воротар клубу четвертого дивізіону Англії "Ньюпорт Каунті" Том Кінг потрапив в Книгу рекордів Гіннесса. Він став автором самого далекого голу в історії футболу. Кінг зумів вразити ворота "Челтнем Тауна" кілька днів тому, вибиваючи м'яч від воріт. Виявилося, що м'яч став не тільки курйозним, але й історичним.

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Новий рекорд становить 96,01 м, що дозволило Кінгу побити досягнення колишнього воротаря "Сток Сіті" Асміра Беговича більш ніж на 4 метри. Рекорд Беговича протримався сім років, повідомляється на сайті Книги Рекордів Гіннеса.

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Раніше ми писали, що гол воротаря врятував команду від поразки на восьмій доданій хвилині (відео). У румунському третьому дивізіоні суперники подарували епічно кінцівку матчу.

Відео: Сьогодні

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гол книга рекордів гіннеса чемпіонат Англії гол воротаря

Джерело: Сегодня|Спорт

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