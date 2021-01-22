Гол воротаря потрапив в Книгу рекордів Гіннесса: що в ньому особливого

Воротар клубу четвертого дивізіону Англії "Ньюпорт Каунті" Том Кінг потрапив в Книгу рекордів Гіннесса. Він став автором самого далекого голу в історії футболу. Кінг зумів вразити ворота "Челтнем Тауна" кілька днів тому, вибиваючи м'яч від воріт. Виявилося, що м'яч став не тільки курйозним, але й історичним.

Реклама

Новий рекорд становить 96,01 м, що дозволило Кінгу побити досягнення колишнього воротаря "Сток Сіті" Асміра Беговича більш ніж на 4 метри. Рекорд Беговича протримався сім років, повідомляється на сайті Книги Рекордів Гіннеса.

Читайте також: Грандіозний обман або феноменальний рекорд? Вся правда про 44 перемоги нокаутом підряд

Раніше ми писали, що гол воротаря врятував команду від поразки на восьмій доданій хвилині (відео). У румунському третьому дивізіоні суперники подарували епічно кінцівку матчу.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама