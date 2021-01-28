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"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": онлайн-трансляция матча чемпионата Англии

Четверг, 28 января

Тоттенхэм

22:00

Ливерпуль

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

В четверг, 28 января, в Лондоне проходит центральный матч 20-го тура чемпионата Англии. "Тоттенхэм" принимает на своем поле "Ливерпуль" в очередном ремейке финала Лиги чемпионов-2019, когда сильнее оказался "Ливерпуль" (2:0). Начало противостояния команд Жозе Моуринью и Юргена Клоппа – в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем мультимедийный онлайн поединка претендентов на чемпионство АПЛ.

"ТОТТЕНХЭМ" – "ЛИВЕРПУЛЬ"

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Отметим, что "Ливерпуль" сейчас находится явно не в лучшей форме – "красные" уже пять игр подряд не могут победить, что сильно сказалось на их турнирном положении – непривычное пятое место в АПЛ.

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"Шпоры" же в 2021 году в рамках чемпионата еще не проигрывали. В матче первого круга лондонцы на последних минутах уступили "Ливерпулю" со счетом 1:2, так что сегодня наверняка жаждут взять реванш и обогнать мерсисайдцев в турнирной таблице.

Турнирная таблица АПЛ. ТОП-10

"ТОТТЕНХЭМ" – "ЛИВЕРПУЛЬ":
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Фаворитом матча аналитики называют гостей. На победу "Ливерпуля" в основное время установлен коэффициент 2.15, на ничью – 3.75, на победу "Тоттенхэма" – 3.30. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая: выигрыш "Ливерпуля" – 45%, ничья – 26 процентов, выигрыш "Тоттенхэма" – 29 процентов.

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"ТОТТЕНХЭМ" – "ЛИВЕРПУЛЬ":
ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" в четверг, 28 января, начиная с 22:00, покажет канал Setanta Sports Ukraine, доступный на сервисе OLL.TV.

Смотрите, как "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" в финале ЛЧ-2019

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онлайн чемпионат Англии Ливерпуль Тоттенхэм

Источник: Сегодня|Спорт

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