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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Тепер офіційно. Інтер попрощався з футболістом, який пережив клінічну смерть

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
17 грудня, 18:13
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Проблеми із серцем не дозволили Крістіану Еріксену продовжити кар'єру в Інтері
Крістіан Еріксен залишив міланський Інтер
Крістіан Еріксен залишив міланський Інтер / Фото: Getty Images, Reuters

Міланський Інтер та датський форвард дійшли взаємної згоди та розірвали контракт, повідомляє офіційний сайт "чорно-синіх".

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"Клуб і вся родина "нерадзуррі" обіймають гравця та бажають йому всього найкращого у його майбутньому.

Навіть якщо сьогодні шляхи Інтера та Крістіана розійдуться, міцний та нерозривний зв'язок залишиться.

Найкращі моменти, голи та перемоги, обійми вболівальників за межами Сан-Сіро у святкуванні Скудетто: все назавжди залишиться незмінним в історії "нерадзуррі", – йдеться у повідомленні клубу.

Слід зазначити, що контракт Крістіана Еріксена з Інтером діяв до літа 2024 року. Проте данець не зміг би грати в Серії А, оскільки згідно із законами Італії футболістам заборонено виходити на поле з кардіостимулятором, який Еріксену встановили влітку.

Еріксена дивом врятували на Євро-2020
Еріксена дивом врятували на Євро-2020

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При цьому данець не має наміру завершувати футбольну кар'єру. Нещодавно 29-річний півзахисник розпочав тренування у рідній Данії разом з Оденсе.

Нагадаємо, Крістіан Еріксен перейшов до Інтеру на початку 2020 року з Тоттенхема. Сума трансферу склала 27 млн. євро. Загалом він провів у Мілані 60 матчів та забив 8 голів.

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