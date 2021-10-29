Інтер змушують позбавитися футболіста, у якого під час Євро-2020 зупинилося серце

В Італії заборонено виступати гравцям, у яких на серці встановлений кардіовертер-дефібрилятор

Еріксена чудом врятували на Євро-2020

Міланський Інтер має продати датського півзахисника Крістіана Еріксена до країни, де йому дозволять грати. Раніше лікар, який врятував життя Еріксена, вибачився.

29-річному футболісту за законами Італії заборонено виходити на поле в Серії А, оскільки після Євро-2020 йому встановили кардіовертер-дефібрилятор.

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Еріксен перейшов до Інтеру на початку 2020 року з Тоттенгема. Сума трансферу становила 27 млн євро. Загалом він провів у Мілані 60 матчів та забив 8 голів. Відмітимо, що контракт Еріксена з Інтером діє до 2024 року.

Крістіана Еріксена забирають з поля / Фото: Reuters

Нагадаємо, у першому таймі матчу Данія – Фінляндія на Євро-2020 Еріксен втратив свідомість прямо на полі. Лікарі та партнери по команді намагалися його реанімувати протягом десятка хвилин. Пізніше з'явилася інформація, що у данця зупинилося серце. На щастя, футболіста вдалося врятувати.