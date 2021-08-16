Який жах! Футболіст у Франції впав на поле, як Еріксен

Ледве вболівальники відійшли від шоку, пов'язаного з зупинкою серця у данця Крістіана Еріксена на Євро-2020, як стався новий випадок – всі подробиці

Калу упав на поле - як Еріксен / Фото: Getty Images, Reuters

23-річний нігерійський вінгер Бордо Самуель Калу знепритомнів на полі під час виїзного матчу другого туру чемпіонату Франції проти Марселя (2:2).

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Тривала шоста хвилина, коли півзахисник Марселя Дімітрі Паєт збирався виконати штрафний, як раптом на газон звалився нападник жирондинців Калу, який перебував у "стінці".

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Футболісти і суддя відразу ж викликали на поле лікарів і обступили їх кільцем, коли вони надавали допомогу Калу.

На щастя, той майже відразу ж отямився і встав на ноги, за допомогою лікарів покинувши поле. Самуель, схоже, був готовий навіть продовжувати гру, але тренер Бордо, від гріха подалі, вирішив його замінити.

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Усе вказує на те, що Самуелеві Калу варто задуматися про доцільність продовження кар'єри, адже подібне з ним вже траплялося.

Під час Кубка африканський націй-2019 у Єгипті Калу знепритомнів під час тренування збірної Нігерії. Подейкували, що у нього стався серцевий напад, але пізніше ці чутки спростували, заявивши, що футболіст "вимкнувся" внаслідок сильного зневоднення.

Додамо, що в тому ж 2019 році у Калу викрали матір, але за шість днів її звільнили.

Кристіан Еріксен / Фото: Reuters

Данський футболіст Крістіан Еріксен / Фото: Reuters

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Те, що відбулося з Самуелем Калу в матчі чемпіонату Франції, змусило вболівальників згадати Євро-2020, коли півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен впав на поле в матчі з Фінляндією (0:1).

У Еріксена зупинилося серце. І тільки своєчасне використання дефібрилятора – там же, на полі – врятувало життя 29-річному гравцю.