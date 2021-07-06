Еріксена і лікарів, які врятували йому життя, запросили на фінал Євро-2020

Гравець збірної Данії, який пережив зупинку серця, разом з дружиною і шістьма медиками зможуть подивитися фінал Євро-2020 в Лондоні на "Вемблі"

Крістіана Еріс реанімують лікарі / Фото: Reuters

Футболіст збірної Данії Крістіан Еріксен разом з дружиною отримав запрошення від УЄФА відвідати фінал Євро-2020 в Лондоні. Крім Еріксена, матч на "Вемблі" подивляться і шість лікарів, які боролися за життя футболіста. Нагадаємо, Крістіан пережив зупинку серця під час матчу Євро-2020 Данія – Фінляндія.

"Я щасливий, як дитина на Різдво. Я дуже гордий тим, що зробив, але ми зробили це разом, всією командою. Сподіваюся побачити у фіналі Данію та Італію. Тільки уявіть, якщо Данія стане чемпіоном!" – цитує ESPN лікаря Педера Ерсгорда.

Фінал Євро-2020 відбудеться в неділю, 11 липня, в Лондоні. У півфіналі сьогодні грають Італія – Іспанія, а завтра зустрінуться Данія та Англія.

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