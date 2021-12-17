Шева йде за перемогою в Серії А: де дивитись матч Лаціо – Дженоа

У п'ятницю, 17 грудня, стартує 18 тур чемпіонату Італії: Лаціо на стадіоні "Олімпіко" у Римі прийме Дженоа. Матч транслюватимуть на ТБ та в інтернеті

Андрій Шевченко має намір обіграти Лаціо / Фото: REUTERS

Поєдинок Лаціо – Дженоа розпочнеться о 19:30 за київським часом. Нижче наводимо перелік трансляцій матчу Серії А.

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Де дивитись матч Лаціо – Дженоа

Мегого

Arena Premium 1 Serbia

Arena Sport 2 HD Slovenia

Arena Sport 4 HD Croatia

beIN Connect FRANCE

beIN Sports Australia 2 HD

beIN Sports France 3 HD

BT Sport 1 HD

C Більше Fotboll HD

C Більше Streaming Finland

C Більше Streaming Sweden

CBC Sport HD

Cosmote Sport 3 HD

Digi Sport 2 Romania HD

Eleven Sports 1 Poland 4K UHD

Eleven Sports 1 Poland HD

Football HD (tjk)

Look Sport+ RO HD

MATCH! Futbol 1 HD

MAX Sport 3 HD Bulgaria

Mono TV

Nova Sport 4 Czech HD

S Sport 2 Turkey HD

Setanta Sports 1 Eurasia HD

Sport 4 Israel HD

Sport TV2 Portugal HD

SuperSport Football HD

Telekom Sport RO 2 HD

Turkmenistan Sport HD

TV2 Sport X Dansk HD

Ziggo Sport Voetbal HD

Посеред тижня Андрій Шевченко здобув першу перемогу на чолі Дженоа. У Кубку Італії був битий аутсайдер Серії А Салернітана (1:0).

Тепер же Шевченко має намір здобути першу перемогу і у чемпіонаті.

"У Кубку Італії ми намагалися врівноважити команду, думаючи про матч з Лаціо. Деяким футболістам було надано відпочинок. У Лаціо було на кілька днів відпочинку більше, але ми маємо спробувати зіграти у свою гру", – заявив Шевченко напередодні гри .

Андрій Шевченко

Втім, букмекери не залишають шансів Дженоа: коефіцієнт на перемогу Лаціо – 1.57, на нічию – 4.36, на перемогу підопічних Шевченка – 6.75.

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Зазначимо, що після 17 турів Лаціо йде на 9-му місці в турнірній таблиці Серії А, а Дженоа займає 18-й рядок. Від останнього місця їх відокремлює лише два бали.