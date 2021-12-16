Потрібно заробляти очки. Шевченко має намір здобути першу перемогу в Серії А

Після перемоги у Кубку Італії над Салернітаною (1:0), український фахівець не має наміру зупинятися на досягнутому і налаштований здобути свою першу вікторію в Серії А.

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"Мені дуже приємно здобути перемогу. Це полегшення для нас. Команда не пропустила гол, ми виграли і тепер попереду дві важкі ігри. Сподіваємось, що наш бойовий дух підніметься.

Ми повинні демонструвати нашу компактну та агресивну гру, спробувати заробити кілька очок, але командна гра буде вирішальною. Звичайно, ми маємо максимально використовувати можливості, які будуть.