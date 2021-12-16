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Потрібно заробляти очки. Шевченко має намір здобути першу перемогу в Серії А

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
16 грудня, 22:29
В закладинки
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У п'ятницю, 17 грудня, Дженоа Андрія Шевченка зіграє у Римі проти Лаціо
Шевченко пора набирати очки в Серії А
Шевченко пора набирати очки в Серії А / Фото: Getty Images

Після перемоги у Кубку Італії над Салернітаною (1:0), український фахівець не має наміру зупинятися на досягнутому і налаштований здобути свою першу вікторію в Серії А.

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"Мені дуже приємно здобути перемогу. Це полегшення для нас. Команда не пропустила гол, ми виграли і тепер попереду дві важкі ігри. Сподіваємось, що наш бойовий дух підніметься.

Ми повинні демонструвати нашу компактну та агресивну гру, спробувати заробити кілька очок, але командна гра буде вирішальною. Звичайно, ми маємо максимально використовувати можливості, які будуть.

У Кубку Італії ми намагалися врівноважити команду, думаючи про матч із Лаціо. Деяким футболістам було надано відпочинок. Лаціо було на кілька днів відпочинку більше, але ми повинні спробувати зіграти у свою гру", – цитує Шевченко tuttomercatoweb.com.

Додамо, що після 17-ти зіграних матчів Лаціо посідає 9-е місце у турнірній таблиці Серії А.

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"Грифони" з початку чемпіонату Італії здобули лише одну перемогу і перебувають у "зоні вильоту" на 18-му рядку. Під керівництвом Андрія Шевченка Дженоа заробила одне очко у п'яти матчах.

Шевченко святкує першу перемогу в Дженоа
Шевченко святкує першу перемогу в Дженоа / Фото: genoacfc.it

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