Суддя з Росії відсторонений УЄФА від футболу. Намагалися вплинути на результат матчу

Арбітр з Росії Сергій Лапочкін не може займатися футбольною діяльністю 90 днів – він не повідомив УЄФА про серйозний інцидент перед грою Ліги Європи

Російський суддя Сергій Лапочкін рішенням УЄФА відсторонений на 90 днів від будь-якої футбольної діяльності. Виявилося, що свого часу арбітр не повідомив організації про спробу вплинути на результат матчу із зовні. Раніше арбітр жорстоко поплатився за те, що не побачив гол Роналду.

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"У 2018 році Лапочкін працював на матчі Ліги Європи між командами Бордо і Вентспілс. Одна зі сторін зробила спробу звернутися до Лапочкіна з проханням забезпечити необхідний результат. Лапочкін відмовився, але не повідомив про це в УЄФА – це порушення. Тому він і відсторонений від футбольної діяльності на час розслідування", – повідомляє Чемпіонат

Сергій Лапочкін/Фото ФК Краснодарі

А у 2020 році в Росії Лапочкін фігурував у списку підозрюваних у справі про ставки на тоталізаторі.

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Раніше арбітра посадили до в'язниці за вигаданий пенальті.

А суддю, який попросив у Голанда сувенір, покарали, відсторонивши від роботи на невизначений час. Хоч він і взяв автограф для доброї справи.

П'яний арбітр в Чехії Відео: Twitter

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