Суддя з Росії відсторонений УЄФА від футболу. Намагалися вплинути на результат матчу

Російський суддя Сергій Лапочкін рішенням УЄФА відсторонений на 90 днів від будь-якої футбольної діяльності. Виявилося, що свого часу арбітр не повідомив організації про спробу вплинути на результат матчу із зовні. Раніше арбітр жорстоко поплатився за те, що не побачив гол Роналду.
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"У 2018 році Лапочкін працював на матчі Ліги Європи між командами Бордо і Вентспілс. Одна зі сторін зробила спробу звернутися до Лапочкіна з проханням забезпечити необхідний результат. Лапочкін відмовився, але не повідомив про це в УЄФА – це порушення. Тому він і відсторонений від футбольної діяльності на час розслідування", – повідомляє Чемпіонат
Сергій Лапочкін/Фото ФК Краснодарі
А у 2020 році в Росії Лапочкін фігурував у списку підозрюваних у справі про ставки на тоталізаторі.
Раніше арбітра посадили до в'язниці за вигаданий пенальті.
А суддю, який попросив у Голанда сувенір, покарали, відсторонивши від роботи на невизначений час. Хоч він і взяв автограф для доброї справи.
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