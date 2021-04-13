Арбітр жорстоко поплатився за те, що не побачив гол Роналду

Нідерландський рефері Маріо Дікс покараний за результативну помилку в матчі Сербія – Португалія і не буде обслуговувати поєдинки чемпіонату Європи

Боковий суддя Маріо Дікс виключений з бригади нідерландських арбітрів, які будуть обслуговувати матчі майбутнього чемпіонату Європи. Так рефері покарали за ключову помилку в Сербії.

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Дікс працював на матчі відбіркового турніру чемпіонату світу 2022 Сербія – Португалія (2:2). На третій доданій до другого тайму хвилині нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду пробив з меж штрафного, один із захисників збірної Сербії ногою вибив м'яч з воріт. Португальські футболісти сигналізували судді, що м'яч перетнув лінію воріт, проте рефері гол не зарахував. За обурення рішенням арбітра Роналду отримав жовту картку.

Після цього португальський форвард кинув капітанську пов'язку на поле. Саме Дікс повідомив головному арбітру Данні Маккелі, що гола не було.

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Євро-2020 повинен був відбутися минулого року, однак через пандемію коронавірусу турнір перенесли на літо 2021 року. Планується, що матчі пройдуть з 11 червня по 11 липня в 12 містах – Санкт-Петербурзі, Лондоні, Мюнхені, Баку, Римі, Бухаресті, Копенгагені, Амстердамі, Більбао, Глазго, Будапешті та Дубліні.

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