Русский
$ 27,93
33,28
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Арбітр жорстоко поплатився за те, що не побачив гол Роналду

13 квітня, 21:57

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Нідерландський рефері Маріо Дікс покараний за результативну помилку в матчі Сербія – Португалія і не буде обслуговувати поєдинки чемпіонату Європи

Боковий суддя Маріо Дікс виключений з бригади нідерландських арбітрів, які будуть обслуговувати матчі майбутнього чемпіонату Європи. Так рефері покарали за ключову помилку в Сербії.

Реклама

Читайте також: 7,5 мільйона! Пов'язку Роналду продали на аукціоні

Дікс працював на матчі відбіркового турніру чемпіонату світу 2022 Сербія – Португалія (2:2). На третій доданій до другого тайму хвилині нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду пробив з меж штрафного, один із захисників збірної Сербії ногою вибив м'яч з воріт. Португальські футболісти сигналізували судді, що м'яч перетнув лінію воріт, проте рефері гол не зарахував. За обурення рішенням арбітра Роналду отримав жовту картку.

Після цього португальський форвард кинув капітанську пов'язку на поле. Саме Дікс повідомив головному арбітру Данні Маккелі, що гола не було.

В тренді
Пережив катастрофу шатла і повернувся в космос через 30 років: неймовірна історія м'яча
Реклама

Читайте також: 2 фунти – таку премію отримав футболіст за вічний рекорд Англії

Євро-2020 повинен був відбутися минулого року, однак через пандемію коронавірусу турнір перенесли на літо 2021 року. Планується, що матчі пройдуть з 11 червня по 11 липня в 12 містах – Санкт-Петербурзі, Лондоні, Мюнхені, Баку, Римі, Бухаресті, Копенгагені, Амстердамі, Більбао, Глазго, Будапешті та Дубліні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

арбітр Євро-2020

Джерело: Championat.ru

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонів
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонівФутбол
14 років тому Кріштіану Роналду забив дебютний гол у Лізі чемпіонів. Сьогодні він найкращий бомбардир
14 років тому Кріштіану Роналду забив дебютний гол у Лізі чемпіонів. Сьогодні він найкращий бомбардирЛіга чемпіонів 2020/21
Класико Реал – Барселона. Де і коли дивитися найочікуваніший матч в світі
Класико Реал – Барселона. Де і коли дивитися найочікуваніший матч в світіФутбол
Українці гарантовано потраплять на ЧС-2022 в Катарі
Українці гарантовано потраплять на ЧС-2022 в КатаріЧС 2022 Катар
Перша жертва відбору на ЧС-2022: Білорусь залишилася без головного тренера
Перша жертва відбору на ЧС-2022: Білорусь залишилася без головного тренераЧС 2022 Катар
Прогноз Олександра Шовковського на матч
Прогноз Олександра Шовковського на матч "Реал" – "Барселона"Футбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти