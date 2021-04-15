Судья из России отстранен УЕФА от футбола. Пытались повлиять на результат матча

Российский судья Сергей Лапочкин решением УЕФА отстранен на 90 дней от какой-либо футбольной деятельности. Оказалось, что в свое время арбитр не сообщил организации о попытке повлиять на результата матча из вне. Ранее арбитр жестоко поплатился за то, что не увидел гол Роналду.
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"В 2018 году Лапочкин работал на матче Лиги Европы между командами Бордо и Вентспилс. Одна из сторон предприняла попытку обратиться к Лапочкину с просьбой обеспечить необходимый результат. Лапочкин отказался, но не сообщил об этом в УЕФА – это нарушение. Поэтому он и отстранен от футбольной деятельности на время расследования", – сообщает Чемпионат
Сергей Лапочкин/Фото ФК Краснодар
А в 2020 году в России Лапочкин фигурировал в списке подозреваемых по делу о ставках на тотализаторе.
Ранее арбитра посадили в тюрьму за выдуманный пенальти.
А судью, попросившего у Холанда сувенир, наказали, отстранив от работы на неопределенное время. Хоть он и взял автограф для доброго дела.
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