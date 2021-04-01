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Арбитра посадили в тюрьму за выдуманный пенальти

1 апреля, 17:22

Александр Трикиша Александр Трикиша

В скандальном поединке разыгрывалась путевка в Лигу Европы

Сербского арбитра Срджана Обрадовича приговорили к 15 месяцам тюремного заключения и на 10 лет отстранили от любой футбольной деятельности за пенальти, который он назначил в 2018 году в поединке между Спартаком из Суботицы с Радничками.

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На 78-й минуте встречи рефери привиделось, что после прострела с фланга мяч угодил в руку защитнику, хотя на повторе четко видно, что мяч пролетел между ног футболисту. Тем не менее, свое решение он не изменил, а система VAR, тогда еще не работала.

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Спартак забил второй мяч и в итоге одержал победу 3:0, что позволила команде выйти в Лигу Европы.

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В мае того же года его арестовали на 30 дней по подозрению в коррупции. Сейчас расследование завершено – Обрадовича признали виновным в использовании служебного положения и оказании влияния на исход матча в пользу Спартака, сообщает СЭ.

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футбол арбитр пенальти чемпионат Сербии

Источник: Сегодня|Спорт

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