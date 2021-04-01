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Арбітра посадили до в'язниці за вигаданий пенальті

1 квітня, 17:22

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

У скандальному поєдинку розігрувалася путівка в Лігу Європи

Сербського арбітра Срджана Обрадовіча засудили до 15 місяців тюремного ув'язнення і на 10 років відсторонили від будь-якої футбольної діяльності за пенальті, який він призначив у 2018 році в поєдинку між Спартаком з Суботіци з Раднічками.

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На 78-й хвилині зустрічі рефері привиділося, що після прострілу з флангу м'яч влучив в руку захиснику, хоча на повторі чітко видно, що м'яч пролетів між ніг футболістові. Проте, своє рішення він не змінив, а система VAR, тоді ще не працювала.

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Спартак забив другий м'яч і в підсумку здобув перемогу 3:0, що дозволило команді вийти в Лігу Європи.

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У травні того ж року його заарештували на 30 днів за підозрою в корупції. Зараз розслідування завершено – Обрадовіча визнали винним у використанні службового становища і наданні впливу на результат матчу на користь Спартака, повідомляє СЕ.

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футбол арбітр пенальті чемпіонат Сербії

Джерело: Сегодня|Спорт

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