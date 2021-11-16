Шеві і не снилося: названо нову зарплату тренера Мілана

Наставник "росонері" Стефано Піолі найближчим часом продовжить контракт із клубом – його оклад зросте з 2 млн до 3,5 млн євро на рік

Шевченко і Піолі / Фото: Getty Images, Reuters

Мілан та Стефано Піолі узгоджують останні деталі договору. Офіційно про угоду планують оголосити наступного тижня.

Контракт, що спливає влітку 2022-го, буде продовжено ще на два роки.

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Зарплата Піолі складе 3,5 мільйона євро на рік плюс бонуси, повідомляє Calciomercato.

Тренер Мілана Стефано Піолі / Фото: Getty Images

Зазначимо, що нині з річним окладом у 2 млн євро Піолі є найменш оплачуваним тренером великих клубів Серії А. Наприклад, у Алегрі в Ювентусі – 8 млн, у Моурінью в Ромі – 7 млн, у Саррі в Лаціо і Сімоне Індзагі в Інтері – по 4 млн євро.

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Нагадаємо, що зарплата Андрія Шевченка, який тривалий час претендував на посаду тренера Мілана, але врешті-решт очолив Дженоа, становить 1,8 млн євро на рік.

Андрій Шевченко / Фото: genoacfc.it

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Відмовитися від ідеї запрошення Шеви босів Мілана змусили успіхи під керівництвом Піолі – з 10 перемогами та 2 нічиїми у 12 турах "росонері" ділять із "Наполі" перший рядок у нинішньому чемпіонаті Італії.