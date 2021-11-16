Шеве и не снилось: названа новая зарплата тренера Милана

Наставник "россонери" Стефано Пиоли в ближайшее время продлит контракт с клубом – его оклад возрастет с 2 млн до 3,5 млн евро в год

Шевченко и Пиоли / Фото: Getty Images, Reuters

Милан и Стефано Пиоли согласовывают последние детали договора. Официально о сделке планируют объявить на следующей неделе.

Контракт, истекающий летом 2022-го, будет продлен еще на два года.

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Зарплата Пиоли составит 3,5 миллиона евро в год плюс бонусы, сообщает Calciomercato.

Тренер Милана Стефано Пиоли / Фото: Getty Images

Отметим, что сейчас с годовым окладом в 2 млн евро Пиоли является самым низкооплачиваемым тренером больших клубов Серии А. Например, у Аллегри в Ювентусе – 8 млн, у Моуринью в Роме – 7 млн, у Сарри в Лацио и Симоне Индзаги в Интере – по 4 млн евро.

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Напомним, что зарплата Андрея Шевченко, который длительное время претендовал на пост тренера Милана, но в итоге возглавил Дженоа, составляет 1,8 млн евро в год.

Андрей Шевченко / Фото: genoacfc.it

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Отказаться от идеи приглашения Шевы боссов Милана заставили успехи под руководством Пиоли – с 10 победами и 2 ничьими в 12 турах "россонери" делят с "Наполи" первое место в текущем чемпионате Италии.