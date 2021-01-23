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Шевченко проти Гранта: українця з дня на день можуть призначити тренером "Челсі"

23 січня, 10:02

Олег Люлька Олег Люлька

Лемпарда таки звільнять – Абрамович знову звернув свої погляди в бік українця

Андрія Шевченка знову розглядають як кандидата на зміну Френку Лемпарду в "Челсі". Причому призначення може статися з дня на день.

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Ці чутки з'явилися ще на початку січня, але тоді все-таки в лондонському клубі зійшлися на тому, що Лемпарду дадуть час на виправлення ситуації, і Шева опинився у відкладених.

Однак після недавньої поразки від "Лестера" 0:2 "Челсі" займає лише восьме місце в АПЛ. І в клубі, витартивши 247 мільйонів євро на нових гравців, таке турнірне становище визнали неприпустимим, знову повернувшись до варіанту з Шевою.

Андрій Шевченко

Андрій Шевченко / Фото: Reuters

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Зараз, за інформацією ESPN, в "Челсі" розглядають два сценарії. Перший – призначити нового тимчасового головного тренера, Андрія Шевченка або екскоуча "синіх" ізраїльтянина Аврама Гранта.

Другий варіант – дочекатися літа, коли буде ширший вибір фахівців. Тоді ймовірне запрошення Массіміліано Аллегрі, Томаса Тухеля, Ральфа Газенгюттля або Юліана Нагельсманна.

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За даними джерела, остаточне рішення має прийняти господар "Челсі" Роман Абрамович, з яким Шева пов'язаний давніми дружніми стосунками. При цьому думки радників Абрамовича, а також директора клубу Марини Грановської стосовно того, хто має замінити Лемпарда, нині розділені.

Френк Лемпард

Френк Лемпард / Фото: Reuters

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Відзначимо, що Андрій Шевченко пов'язаний контрактом з УАФ до кінця 2022 року. Під його керівництвом збірна України має виступити на Євро, який відбудеться цього літа – з 11 червня по 11 липня.

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