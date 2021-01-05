Шева у відкладених: "Челсі" прийняв рішення щодо Лемпарда

Українця поки не запрошують. Нинішньому коучу лондонців дадуть час на виправлення ситуації

Не бути поки Андрію Шевченку головним тренером "Челсі". Керівництво лондонського клубу, незважаючи на незадовільні результати, не звільнятиме нинішнього коуча команди Френка Лемпарда і готове дати йому шанс виправити ситуацію.

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Про це повідомляє ESPN.

Нагадаємо, напередодні з'явилася інформація про те, що головний тренер збірної України Андрій Шевченко, якого пов'язують дружні стосунки з господарем "Челсі" Романом Абрамовичем, входить до шорт-листа кандидатів на зміну Френку Лемпарду.

Однак, незважаючи на чотири поразки і одну нічию в останніх шести матчах, до Лемпарда все-таки виявлять терпіння в "Челсі". По-перше, віддаючи належне тому, що він легенда клубу. По-друге, з поваги до його роботи в минулому сезоні, коли він показував стабільні результати, незважаючи на трансферний бан.

Реклама Френк Лемпард / Фото: Reuters

Андрій Шевченко / Фото: Reuters В тренді До Лукашенка їде ревізор: рішення по чемпіонату світу приймуть до кінця місяця

Френк Лемпард з Андрієм Шевченком / Фото: Getty Images

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Відзначимо, що контракт Андрія Шевченка з УАФ діє до закінчення ЧС-2022.

З 2006 по 2008 рік Шева невдало вступав за "Челсі", куди на запрошення Абрамовича перейшов за 30 млн фунтів із "Мілана". Той трансфер Шевченка-гравця називають найгіршим в історії "Челсі".

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