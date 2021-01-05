Русский
$ 28,4
34,85
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Шева у відкладених: "Челсі" прийняв рішення щодо Лемпарда

5 січня, 12:11

Олег Люлька Олег Люлька

Українця поки не запрошують. Нинішньому коучу лондонців дадуть час на виправлення ситуації

Не бути поки Андрію Шевченку головним тренером "Челсі". Керівництво лондонського клубу, незважаючи на незадовільні результати, не звільнятиме нинішнього коуча команди Френка Лемпарда і готове дати йому шанс виправити ситуацію.

Реклама

Про це повідомляє ESPN.

Нагадаємо, напередодні з'явилася інформація про те, що головний тренер збірної України Андрій Шевченко, якого пов'язують дружні стосунки з господарем "Челсі" Романом Абрамовичем, входить до шорт-листа кандидатів на зміну Френку Лемпарду.

Однак, незважаючи на чотири поразки і одну нічию в останніх шести матчах, до Лемпарда все-таки виявлять терпіння в "Челсі". По-перше, віддаючи належне тому, що він легенда клубу. По-друге, з поваги до його роботи в минулому сезоні, коли він показував стабільні результати, незважаючи на трансферний бан.

Френк Лемпард
Реклама

Френк Лемпард / Фото: Reuters

Андрій Шевченко

Андрій Шевченко / Фото: Reuters

В тренді
До Лукашенка їде ревізор: рішення по чемпіонату світу приймуть до кінця місяця

Френк Лемпард з Андрієм Шевченком

Френк Лемпард з Андрієм Шевченком / Фото: Getty Images

Реклама

Відзначимо, що контракт Андрія Шевченка з УАФ діє до закінчення ЧС-2022.

З 2006 по 2008 рік Шева невдало вступав за "Челсі", куди на запрошення Абрамовича перейшов за 30 млн фунтів із "Мілана". Той трансфер Шевченка-гравця називають найгіршим в історії "Челсі".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Андрій Шевченко Челсі Лондон Френк Лемпард
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Вибух мозку! Дружина Зінченка відповіла на питання, коли у них будуть діти
Вибух мозку! Дружина Зінченка відповіла на питання, коли у них будуть дітиФутбол
Дружина футболіста виглянула у вікно в одних трусиках і потрапила на фото
Дружина футболіста виглянула у вікно в одних трусиках і потрапила на фотоФутбол
Гаряча фігура Віки Хачеріді зібрала море лайків від дружин футболістів
Гаряча фігура Віки Хачеріді зібрала море лайків від дружин футболістівФутбол
"Катюха, слышь, поехали курить": дочки Блохіна запалюють в TikTokФутбол
Дівчина, яка тремтіла біля Роналду, стала всесвітньо відомою. Кріштіану не залишив її без уваги
Дівчина, яка тремтіла біля Роналду, стала всесвітньо відомою. Кріштіану не залишив її без увагиФутбол
Дружина Реброва захотіла від нього дочку: ніколи не здогадаєтеся навіщо
Дружина Реброва захотіла від нього дочку: ніколи не здогадаєтеся навіщоФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти