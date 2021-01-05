Шева у відкладених: "Челсі" прийняв рішення щодо Лемпарда

Не бути поки Андрію Шевченку головним тренером "Челсі". Керівництво лондонського клубу, незважаючи на незадовільні результати, не звільнятиме нинішнього коуча команди Френка Лемпарда і готове дати йому шанс виправити ситуацію.
Про це повідомляє ESPN.
Нагадаємо, напередодні з'явилася інформація про те, що головний тренер збірної України Андрій Шевченко, якого пов'язують дружні стосунки з господарем "Челсі" Романом Абрамовичем, входить до шорт-листа кандидатів на зміну Френку Лемпарду.
Однак, незважаючи на чотири поразки і одну нічию в останніх шести матчах, до Лемпарда все-таки виявлять терпіння в "Челсі". По-перше, віддаючи належне тому, що він легенда клубу. По-друге, з поваги до його роботи в минулому сезоні, коли він показував стабільні результати, незважаючи на трансферний бан.
Відзначимо, що контракт Андрія Шевченка з УАФ діє до закінчення ЧС-2022.
З 2006 по 2008 рік Шева невдало вступав за "Челсі", куди на запрошення Абрамовича перейшов за 30 млн фунтів із "Мілана". Той трансфер Шевченка-гравця називають найгіршим в історії "Челсі".
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