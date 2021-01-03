Через українця російський олігарх готується звільнити тренера "Челсі"

Поразка "Челсі" від "Манчестер Сіті" українця Зінченка 1:3 у недільному матчі чемпіонату Англії може привести до відставки головного тренера лондонської команди Френка Лемпарда.
Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, результат останнього матчу змусив господаря "Челсі" російського олігарха Романа Абрамовича всерйоз розглянути варіант зі звільненням англійського фахівця. В останніх шести поєдинках "сині" зазнали чотирьох поразок, здобули одну нічию і лише один матч виграли. Якщо результати не поліпшаться, Лемпард може бути відправлений у відставку.
Крім результатів команди, російського власника "Челсі" турбує форма двох німецьких новачків – Тімо Вернера і Кая Хаверца, на трансфери яких минулого літа було витрачено 150 мільйонів євро.
Вернер у нинішньому сезоні АПЛ забив лише 4 м'ячі в 17 поєдинках, а Хаверц і зовсім втратив місце у стартовому складі лондонців.
За чутками, новим тренером "Челсі" може стати Томас Тухель – недавно німця звільнили з "ПСЖ", призначивши замість нього Маурісіо Почеттіно.
Нагадаємо, що недільний поєдинок з "Челсі" став першим повним матчем нинішньої АПЛ для Олександра Зінченка, який у цій грі відзначився передголевим пасом за "МанСіті".
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