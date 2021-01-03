Через українця російський олігарх готується звільнити тренера "Челсі"

Поразка від команди Олександра Зінченка може коштувати роботи Френку Лемпарду

Поразка "Челсі" від "Манчестер Сіті" українця Зінченка 1:3 у недільному матчі чемпіонату Англії може привести до відставки головного тренера лондонської команди Френка Лемпарда.

Реклама

Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, результат останнього матчу змусив господаря "Челсі" російського олігарха Романа Абрамовича всерйоз розглянути варіант зі звільненням англійського фахівця. В останніх шести поєдинках "сині" зазнали чотирьох поразок, здобули одну нічию і лише один матч виграли. Якщо результати не поліпшаться, Лемпард може бути відправлений у відставку.

Френк Лемпард / Фото: Reuters

Реклама

"Манчестер Сіті", Зінченко / Фото: Reuters

Крім результатів команди, російського власника "Челсі" турбує форма двох німецьких новачків – Тімо Вернера і Кая Хаверца, на трансфери яких минулого літа було витрачено 150 мільйонів євро.

В тренді Україна бореться за проведення Олімпіади: навіщо вона потрібна і коли це буде

Вернер у нинішньому сезоні АПЛ забив лише 4 м'ячі в 17 поєдинках, а Хаверц і зовсім втратив місце у стартовому складі лондонців.

За чутками, новим тренером "Челсі" може стати Томас Тухель – недавно німця звільнили з "ПСЖ", призначивши замість нього Маурісіо Почеттіно.

Реклама

Томас Тухель / Фото: Reuters

Нагадаємо, що недільний поєдинок з "Челсі" став першим повним матчем нинішньої АПЛ для Олександра Зінченка, який у цій грі відзначився передголевим пасом за "МанСіті".

Дивіться, як "Челсі" раніше громив у ЛЧ "Севілью"

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама