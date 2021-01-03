"Челсі" – "Манчестер Сіті": онлайн центрального матчу туру чемпіонату Англії

Сьогодні двома поєдинками триває 17-й тур англійської Прем'єр-ліги, який розтягнувся на п'ять днів нового року. У найбільш інтригуючій зустрічі дня "Челсі" в Лондоні приймає "Манчестер Сіті". Стартовий свисток запланований на 18:30. Підопічні Пепа Гвардіоли будуть не в повному складі, оскільки деякі гравці інфіковані коронавірусом. При цьому напередодні футболіст "МанСіті" влаштував скандальну вечірку. Наш сайт веде онлайн-трансляцію поєдинку з оперативними коментарями і яскравими мультимедіа.

"Челсі" – "Манчестер Сіті"

Читати текстову трансляцію можна за цим посиланням.

Турнірні розклади. Обидві команди успішно пройшли груповий турнір Ліги чемпіонів, а ось на внутрішній арені справи у них ідуть по-різному. Лондонці виграли лише один з шести останніх матчів і вилетіли з ТОП-4. "Містяни" ж навпаки – набрали обертів і поступово піднімаються з середини турнірної таблиці. Ось тільки невідомо, хто саме через коронавірус залишиться за бортом заявки на матч з "Челсі". Офіційно хворими назвали лише форварда Габріела Жезуса і захисника Кайла Вокера. Можливо, побачимо на полі і нашого Олександра Зінченка.

Прогнози. Букмекерські контори невелику перевагу віддають гостям з Манчестера – на них можна поставити з коефіцієнтом близько 2.20. На господарів – 3.25, на нічию – 3.70. Очікується, що команди заб'ють 2-3 м'ячі, а найбільш ймовірні рахунки – 1:1 (коеф. – 7.10) і 1:2 (коеф. – 8.90).

Де дивитися. На українському телебаченні британський футбол традиційно показує канал Setanta Sports. Початок прямої трансляції о 18:25. Також матч можна дивитися на інтернет-сервісі OLL.TV.

Тим часом "Лаціо" цікавиться Зінченком. Римляни можуть і купити, і взяти українця в оренду.

Згадаймо, як "МанСіті" розгромив французький "Марсель" у Лізі чемпіонів:

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