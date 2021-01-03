Зінченко своїм пасом допоміг "МанСіті" обіграти "Челсі"

Українець вперше в сезоні вийшов в основі "містян" в АПЛ і не підвів Гвардіолу – 3:1 на користь манкуніанців

Українець Олександр Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" обіграти в Лондоні "Челсі" 3:1 в першому для команд поєдинку 2021 року. Завдяки цій перемозі "містяни" піднялися з восьмого на п'яте місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги.

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Відзначимо, що спалах коронавірусу в лавах "МанСіті", який залишив поза грою кількох футболістів, дозволив Зінченку вперше в сезоні вийти в стартовому складі "містян" в АПЛ.

І на 18-й хвилині Олександр став автором передгольової передачі. Українець, який грав на позиції лівого захисника, віддав у центр на Фодена, той прокинув на Гюндогана, який розвернувся і пробив у сітку, відкривши рахунок у поєдинку.

"Манчестер Сіті", Зінченко / Фото: Reuters

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На 21-й хвилині перевагу "МанСіті" подвоїв Фоден, а на 34-й де Брюйне зробив рахунок розгромним – 3:0.

І лише на останній хвилині доданого часу "Челсі" розмочив рахунок, завдяки голу Хадсона-Одої уникнувши розгрому. У підсумку – 3:1 на користь "Сіті".

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Цікаво, що у Зінченка теж був шанс забити – однак після його удару з лінії штрафного майданчика м'яч намертво зафіксував кіпер "Челсі" Менді.

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Також Зінченко відзначився прострілом на Гюндогана, коли той пробив п'ятою, але м'яч розминувся з дальньою стійкою.

А ще запам'ятався момент, коли Гюндоган двічі поспіль безуспішно пробивав по воротах "Челсі" – Зінченко був обурений, чому партнер не віддав передачу йому.

Раніше ми писали, що до Зінченка виявив конкретний інтерес італійський клуб. Римський "Лаціо" розглядає варіант посилення українцем свого лівого флангу.

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