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Шева в отложенных: "Челси" принял решение по Лэмпарду

5 января, 12:11

Олег Люлька Олег Люлька

Украинца пока не приглашают. Нынешнему коучу лондонцев дадут время на исправление ситуации

Не быть пока Андрею Шевченко главным тренером "Челси". Руководство лондонского клуба, несмотря на неудовлетворительные результаты, не будет увольнять нынешнего коуча команды Фрэнка Лэмпарда и готово дать ему шанс исправить ситуацию.

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Об этом сообщает ESPN.

Напомним, накануне появилась информация о том, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, которого связывают дружеские отношения с хозяином "Челси" Романом Абрамовичем, входит в шорт-лист кандидатов на смену Фрэнку Лэмпарду.

Однако, несмотря на четыре поражения и одну ничью в последних шести матчах, к Лэмпарду все-таки проявят терпение в "Челси". Во-первых, отдавая должное тому, что он легенда клуба. Во-вторых, из уважения к его работе в прошлом сезоне, когда он показывал стабильные результаты, несмотря на трансферный бан.

Фрэнк Лэмпард
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Фрэнк Лэмпард / Фото: Reuters

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

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Фрэнк Лэмпард с Андреем Шевченко

Фрэнк Лэмпард с Андреем Шевченко / Фото: Getty Images

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Отметим, что контракт Андрея Шевченко с УАФ действует до окончания ЧМ-2022.

С 2006 по 2008 годы Шева неудачно вступал за "Челси", куда по приглашению Абрамовича перешел за 30 млн фунтов из "Милана". Тот трансфер Шевченко-игрока называют худшим в истории "Челси".

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Андрей Шевченко Челси Лондон Фрэнк Лэмпард
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