"Шахтар" – "Лех": де дивитися перший матч "гірників" у новому році

У четвер, 21 січня, "Шахтар" зіграє перший матч 2021 року. Суперником "гірників" на зборі в Туреччині буде польський "Лех". Початок спарингу – о 16:00 за київським часом.

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Відзначимо, що "Леху" з Познані – 98 років. "Залізничники" є 7-разовими чемпіонами Польщі, 5-разовими володарями національного Кубка і 6-разовими – Суперкубка.

За підсумками минулого сезону "біло-сині" здобули срібні медалі чемпіонату Польщі, а в нинішній першості своєї країни "Лех" посідає дев'ятий рядок. Тим часом у Лізі Європи команда з Познані виявилася останньою в групі з "Рейнджерс", "Бенфікою" та "Стандардом".

До речі, в складі "Леха" на умовах оренди виступає український захисник Василь Кравець, контракт якого належить іспанському "Леганесу".

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ "ШАХТАР" – "ЛЕХ"

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У прямому ефірі поєдинок "гірників" з "Лехом" у четвер, 21 січня, починаючи з 16:00, покаже канал Shakhtar TV, доступний на сервісі OLL.TV. Також трансляція матчу відбудеться на Shakhtar Club.

Відзначимо, що матч з "Лехом" у "Шахтаря" пропустить Додо, який через ушкодження гомілки вибув на тиждень. Разом з тим після проблем зі здоров'ям до основної групи "гірників" повернулися Віктор Корнієнко, Євген Коноплянка та Жуніор Мораес.

Додамо, що після матчу з "Лехом" у "Шахтаря" на першому зборі в Туреччині заплановані спаринги з "Лудогорцем" (23 січня), "Марібором" (25-го) і братиславським "Слованом" (26-го).

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