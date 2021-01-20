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Найдорожчий захисник "Шахтаря" зазнав травми

20 січня, 15:39

Олег Люлька Олег Люлька

Додо вибув на тиждень. Отже, пропустить спаринги першого турецького збору "гірників"

Найдорожчий захисник "Шахтаря" Додо, якого Transfermarkt оцінює в 18 мільйонів євро, зазнав травми на зборі в Туреччині. У 22-річного бразильця – ушкодження гомілки.

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Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

Додо вибув орієнтовно на тиждень, отже, пропустить спаринги першого турецького збору "гірників".

Додо

Додо / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

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Нагадаємо, команда Луїша Каштру проведе чотири контрольні матчі:

  • 21 січня – "Лех", Познань
  • 23 січня – "Лудогорець"
  • 25 січня – "Марібор"
  • 26 січня – "Слован" Братислава

За словами директора департаменту медицини ФК "Шахтар" Дмитра Скибинського, в рамках відновлення на Додо чекають холодні ванни, а також робота з масажистами і терапевтами.

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Є й приємна новина для вболівальників "Шахтаря". Після проблем зі здоров'ям до основної групи "гірників" повернулися Віктор Корнієнко, Євген Коноплянка та Жуніор Мораес. Всі вони вже тренуються без обмежень.

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Нагадаємо, перед стартом весняної частини чемпіонату України "Шахтар" на одне очко відстає від лідира УПЛ "Динамо". А 18 і 25 лютого на "гірників" чекають матчі 1/16 Ліги Європи з "Маккабі" (Тель-Авів).

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Дивіться, як забиває Додо

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