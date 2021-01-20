Найдорожчий захисник "Шахтаря" зазнав травми

Найдорожчий захисник "Шахтаря" Додо, якого Transfermarkt оцінює в 18 мільйонів євро, зазнав травми на зборі в Туреччині. У 22-річного бразильця – ушкодження гомілки.
Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
Додо вибув орієнтовно на тиждень, отже, пропустить спаринги першого турецького збору "гірників".
Нагадаємо, команда Луїша Каштру проведе чотири контрольні матчі:
- 21 січня – "Лех", Познань
- 23 січня – "Лудогорець"
- 25 січня – "Марібор"
- 26 січня – "Слован" Братислава
За словами директора департаменту медицини ФК "Шахтар" Дмитра Скибинського, в рамках відновлення на Додо чекають холодні ванни, а також робота з масажистами і терапевтами.
Є й приємна новина для вболівальників "Шахтаря". Після проблем зі здоров'ям до основної групи "гірників" повернулися Віктор Корнієнко, Євген Коноплянка та Жуніор Мораес. Всі вони вже тренуються без обмежень.
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Нагадаємо, перед стартом весняної частини чемпіонату України "Шахтар" на одне очко відстає від лідира УПЛ "Динамо". А 18 і 25 лютого на "гірників" чекають матчі 1/16 Ліги Європи з "Маккабі" (Тель-Авів).
Дивіться, як забиває Додо
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