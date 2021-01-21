"Шахтер" – "Лех": где смотреть первый матч "горняков" в новом году

Донецкий клуб открывает серию турецких спаррингов поединком против вице-чемпионов Польши. Начало – в 16:00

В четверг, 21 января, "Шахтер" сыграет первый матч в 2021 году. Соперником "горняков" на сборе в Турции будет польский "Лех". Начало спарринга – в 16:00 по киевскому времени.

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Отметим, что "Леху" из Познани – 98 лет. "Железнодорожники" являются 7-кратными чемпионами Польши, 5-кратными обладателями национального Кубка и 6-кратными – Суперкубка.

По итогам прошлого сезона "бело-синие" завоевали серебряные медали чемпионата Польши, а в текущем первенстве своей страны "Лех" занимает девятую строчку. Между тем в Лиге Европы команда из Познани оказалась последней в группе с "Рейнджерс", "Бенфикой" и "Стандардом".

Кстати, в составе "Леха" на правах аренды выступает украинский защитник Василий Кравец, контракт которого принадлежит испанскому "Леганесу".

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ "ШАХТЕР" – "ЛЕХ"

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В прямом эфире поединок "горняков" с "Лехом" в четверг, 21 января, начиная с 16:00, покажет канал Shakhtar TV, доступный на сервисе OLL.TV. Также трансляция матча состоится на Shakhtar Club.

Отметим, что матч с "Лехом" у "Шахтера" пропустит Додо, из-за повреждения голеностопа выбывший на неделю. Вместе с тем после проблем со здоровьем в основную группу "горняков" вернулись Виктор Корниенко, Евгений Коноплянка и Жуниор Мораес.

Добавим, что после матча с "Лехом" у "Шахтера" на первом сборе в Турции запланированы спарринги с "Лудогорцем" (23 января), "Марибором" (25-го) и братиславским "Слованом" (26-го).

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