Каштру сделал заявление о дальнейшей работе в "Шахтере"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал ситуацию с продлением своего контракта, который рассчитан до лета нынешнего года. Пока остается неясным, продолжат ли "горняки" сотрудничество с португальским специалистом.
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"Это то, что связано со мной и администрацией клуба. Я думаю, что это будет логично, если и клуб, и я будем счастливы. Если мы это почувствуем, все будет хорошо. Если для "Шахтера" это будет нехорошо, мы примем другое решение. Думаю, что интересы "Шахтера" превыше меня. На данный момент меня интересует "Шахтер" и то, что он думает на будущее", – заявил Луиш Каштру в программе "Вмикай підігрів" на канале "Футбол 1"
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Ранее генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин выразил уверенность в том, что бывший капитан команды Дарио Срна со временем станет тренером "оранжево-черных". Сейчас хорват является директором "Шахтера" по футболу.
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