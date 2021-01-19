Каштру сделал заявление о дальнейшей работе в "Шахтере"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал ситуацию с продлением своего контракта, который рассчитан до лета нынешнего года. Пока остается неясным, продолжат ли "горняки" сотрудничество с португальским специалистом.

Читайте также: "Шахтер" провел первую тренировку в Турции – Мораес вне основной группы

"Это то, что связано со мной и администрацией клуба. Я думаю, что это будет логично, если и клуб, и я будем счастливы. Если мы это почувствуем, все будет хорошо. Если для "Шахтера" это будет нехорошо, мы примем другое решение. Думаю, что интересы "Шахтера" превыше меня. На данный момент меня интересует "Шахтер" и то, что он думает на будущее", – заявил Луиш Каштру в программе "Вмикай підігрів" на канале "Футбол 1"