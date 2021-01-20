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Самый дорогой защитник "Шахтера" получил травму

20 января, 15:39

Олег Люлька Олег Люлька

Додо выбыл на неделю и пропустит спарринги первого турецкого сбора "горняков"

Самый дорогой защитник "Шахтера" Додо, которого Transfermarkt оценивает в 18 миллионов евро, получил травму на сборе в Турции. У 22-летнего бразильца – повреждение голеностопа.

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Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Додо выбыл ориентировочно на неделю, следовательно, пропустит спарринги первого турецкого сбора "горняков".

Додо

Додо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Напомним, команда Луиша Каштру проведет четыре контрольных матча:

  • 21 января – "Лех", Познань
  • 23 января – "Лудогорец"
  • 25 января – "Марибор"
  • 26 января – "Слован" Братислава

По словам директора департамента медицины ФК "Шахтер" Дмитрия Скибинского, в рамках восстановления Додо ждут холодные ванны, а также работа с массажистами и терапевтами.

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Есть и приятная новость для болельщиков "Шахтера". После проблем со здоровьем в основную группу "горняков" вернулись Виктор Корниенко, Евгений Коноплянка и Жуниор Мораес. Все они уже тренируются без ограничений.

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Напомним, перед стартом весенней части чемпионата Украины "Шахтер" на одно очко отстает от лидирующего "Динамо". А 18 и 25 февраля "горняков" ждут матчи 1/16 Лиги Европы с "Маккаби" (Тель-Авив).

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Смотрите, как забивает Додо

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