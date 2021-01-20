Самый дорогой защитник "Шахтера" получил травму

Самый дорогой защитник "Шахтера" Додо, которого Transfermarkt оценивает в 18 миллионов евро, получил травму на сборе в Турции. У 22-летнего бразильца – повреждение голеностопа.
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
Додо выбыл ориентировочно на неделю, следовательно, пропустит спарринги первого турецкого сбора "горняков".
Напомним, команда Луиша Каштру проведет четыре контрольных матча:
- 21 января – "Лех", Познань
- 23 января – "Лудогорец"
- 25 января – "Марибор"
- 26 января – "Слован" Братислава
По словам директора департамента медицины ФК "Шахтер" Дмитрия Скибинского, в рамках восстановления Додо ждут холодные ванны, а также работа с массажистами и терапевтами.
Есть и приятная новость для болельщиков "Шахтера". После проблем со здоровьем в основную группу "горняков" вернулись Виктор Корниенко, Евгений Коноплянка и Жуниор Мораес. Все они уже тренируются без ограничений.
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Напомним, перед стартом весенней части чемпионата Украины "Шахтер" на одно очко отстает от лидирующего "Динамо". А 18 и 25 февраля "горняков" ждут матчи 1/16 Лиги Европы с "Маккаби" (Тель-Авив).
Смотрите, как забивает Додо
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