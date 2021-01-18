"Будем кайфовать": девушка футболиста отрывается в бикини, пока он на сборах

Даша Савина сходила на СПА под Киевом, а Валерий Бондарь тренируется в Турции

Донецкий "Шахтер" постепенно привыкает к новой жизни на турецких сборах, в том числе и защитник Валерий Бондарь. А вот его дама сердца Даша Савина уже поспешила устроить себе красивую жизнь. Накануне же девушка игрока "Шахтера" сексуально провела его на сборы.

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Сегодня Даша с подружкой посетила спа-салон и похвасталась, что будет кайфовать. Попутно она хочет подыскать подружке жениха, решила начать с кандидатуры массажиста.

Савина Даша в спа-салоне

Также девушка Валерия Бондаря похвасталась фотографией в купальнике в бассейне на открытом воздухе среди заснеженных деревьев.

Кадры из спа-клуба Даша сопроводила глубокомысленным опусом о любви и наслаждении:

"Такой прекрасный и спокойный день. Наедине с собой. Как же важно быть в полной гармонии с собой. Кому из нас не хочется проснуться свободным, счастливым и естественным, с любовью в глазах к себе и окружающему миру? Наслаждаться собой и всеми радостями многогранной жизни? Да, именно наслаждаться тем, что ты — единственное и неповторимое, божественное создание, достойное самого лучшего".

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В декабре в Доминикане Даша Савина пошла на преступление ради красивого фото в Instagram.

Смотрите, как Валера и Даша в отпуске летали на вертолете:

Валерий Бондарь и Даша Савина Видео: Instagram

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