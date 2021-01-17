Українська
$ 28,05
34,01

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

"Шахтер" провел первую тренировку в Турции

17 января, 23:12

Олег Люлька Олег Люлька

Жуниор Мораес работал по индивидуальной программе, но скоро будет в основной группе

Чемпион Украины "Шахтер", после первого круга нынешнего первенства на очко отстающий от "Динамо", провел свою первую тренировку на сборе в Турции. Туда Луиш Каштру взял 29 игроков.

Реклама

Первая тренировка носила втягивающий характер и продолжалась полтора часа: после хорошей разминки футболисты перешли к игровым упражнениям.

Вратари занимались по отдельной программе. Индивидуально работал лучший бомбардир предыдущего сезона Премьер-лиги Жуниор Мораес. Напомним, конец прошлого года бразилец с украинским паспортом пропустил из-за травмы, полученной в матче с "Реалом".

"Думаю, два-три дня – и смогу вернуться в общую группу", – заявил официальному сайту "Шахтера" Мораес

Реклама

Отметим, что в ближайшие дни "горняков" ждут четыре спарринга.

  • 21 января – "Лех" Познань
  • 23 января – "Лудогорец"
  • 25 января – "Марибор"
  • 26 января – "Слован" Братислава

Напомним, в конце прошлого года "Шахтер" благодаря выездной ничьей с "Интером" 0:0 добыл путевку в 1/16 Лиги Европы, где во второй половине февраля "горняки" сыграют с "Маккаби" (Тель-Авив).

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

сборы чемпионат Украины Шахтер Донецк Жуниор Мораес
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Раскрыла голую грудь: откровенная фотосессия девушки футболиста сборной
Раскрыла голую грудь: откровенная фотосессия девушки футболиста сборнойФутбол
Шикарная блондинка на коленях зацеловала игрока
Шикарная блондинка на коленях зацеловала игрока "Шахтера"Футбол
Сексуальные мамочки: жены звезд украинского футбола догуливают отпуск на Карибах
Сексуальные мамочки: жены звезд украинского футбола догуливают отпуск на КарибахФутбол
Сексапильная девушка игрока
Сексапильная девушка игрока "Шахтера" добралась до волшебных дымоходовФутбол
"Чумовое фото!" Игроки "Шахтера" с женами сложили пазл из собственных телФутбол
Прикрыла цветами голое тело: девушка игрока
Прикрыла цветами голое тело: девушка игрока "Шахтера" сексуально провела его на сборыФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять