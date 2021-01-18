"Будемо кайфувати": дівчина футболіста відривається в бікіні, поки він на зборах

Донецький "Шахтар" поступово звикає до нового життя на турецьких зборах, в тому числі і захисник Валерій Бондар. А ось його дама серця Даша Савіна вже поспішила влаштувати собі гарне життя. напередодні ж дівчина гравця "Шахтаря" сексуально провела його на збори.
Сьогодні Даша з подружкою відвідала спа-салон і похвалилася, що буде кайфувати. Попутно вона хоче підшукати подружці нареченого, вирішила почати з кандидатури масажиста.
Також дівчина Валерія Бондаря похвалилася фотографією в купальнику в басейні на відкритому повітрі серед засніжених дерев.
Кадри зі спа-клубу Даша супроводила глибокодумним опусом про любов і насолоду:
"Такий прекрасний і спокійний день. Наодинці з собою. Як же важливо бути в повній гармонії з собою. Кому з нас не хочеться прокинутися вільним, щасливим і природним, з любов'ю в очах до себе і навколишнього світу? Насолоджуватися собою і всіма радощами багатогранного життя? Так, саме насолоджуватися тим, що ти – єдине і неповторне, божественне створення, гідне найкращого".
У грудні в Домінікані Даша Савіна пішла на злочин заради красивого фото в Instagram.
Дивіться, як Валера і Даша у відпустці літали на гелікоптері:
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