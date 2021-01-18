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"Будемо кайфувати": дівчина футболіста відривається в бікіні, поки він на зборах

18 січня, 22:39

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Даша Савіна сходила на СПА під Києвом, а Валерій Бондар тренується в Туреччині

Донецький "Шахтар" поступово звикає до нового життя на турецьких зборах, в тому числі і захисник Валерій Бондар. А ось його дама серця Даша Савіна вже поспішила влаштувати собі гарне життя. напередодні ж дівчина гравця "Шахтаря" сексуально провела його на збори.

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Сьогодні Даша з подружкою відвідала спа-салон і похвалилася, що буде кайфувати. Попутно вона хоче підшукати подружці нареченого, вирішила почати з кандидатури масажиста.

Також дівчина Валерія Бондаря похвалилася фотографією в купальнику в басейні на відкритому повітрі серед засніжених дерев.

Кадри зі спа-клубу Даша супроводила глибокодумним опусом про любов і насолоду:

"Такий прекрасний і спокійний день. Наодинці з собою. Як же важливо бути в повній гармонії з собою. Кому з нас не хочеться прокинутися вільним, щасливим і природним, з любов'ю в очах до себе і навколишнього світу? Насолоджуватися собою і всіма радощами багатогранного життя? Так, саме насолоджуватися тим, що ти – єдине і неповторне, божественне створення, гідне найкращого".

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У грудні в Домінікані Даша Савіна пішла на злочин заради красивого фото в Instagram.

Дивіться, як Валера і Даша у відпустці літали на гелікоптері:

Валерій Бондар і Даша Савіна Відео: Instagram

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футбол басейн спа-массаж Шахтар Донецьк Валерий Бондарь Даша Савіна
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