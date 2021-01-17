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"Шахтар" провів перше тренування в Туреччині

17 січня, 23:12

Олег Люлька Олег Люлька

Жуніор Мораес працював за індивідуальною програмою, але скоро буде в основній групі

Чемпіон України "Шахтар", який після першого кола нинішньої першості на очко відстає від "Динамо", провів своє перше тренування на зборі в Туреччині. Туди Луїш Каштру взяв 29 гравців.

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Перше тренування мало втягувальний характер і тривало півтори години: після хорошої розминки футболісти перейшли до ігрових вправ.

Воротарі займалися за окремою програмою. Індивідуально працював найкращий бомбардир попереднього сезону Прем'єр-ліги Жуніор Мораес. Нагадаємо, кінець минулого року бразилець з українським паспортом пропустив через травму, якої зазнав у матчі з "Реалом".

"Думаю, два-три дні – і зможу повернутися до загальної групи", – заявив офіційному сайту "Шахтаря" Мораес

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Відзначимо, що найближчими днями на "гірників" чекають чотири спаринги.

  • 21 січня – "Лех" Познань
  • 23 січня – "Лудогорець"
  • 25 січня – "Марибор"
  • 26 січня – "Слован" Братислава

Нагадаємо, наприкінці минулого року "Шахтар" завдяки виїзній нічиїй з "Інтером" 0:0 здобув путівку до 1/16 Ліги Європи, де в другій половині лютого "гірники" зіграють з "Маккабі" (Тель-Авів).

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