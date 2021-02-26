"Шахтар" і "Динамо" доклали руку до нового рекорду Ліги Європи

1/16 фіналу Ліги Європи поточного розіграшу стала найрезультативнішою в історії турніру після його реорганізації в 2009 році. У 32-х матчах було забито 102 м'ячі. Приємно, що до рекорду доклалися і представники України – донецький "Шахтар" і київське "Динамо".

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"Гірники" в двох матчах проти Маккабі з Тель Авіва відзначилися тричі, а кияни забили "Брюгге" двічі, а ще один м'яч пропустили у власні ворота.

До речі, раніше ми писали, що "Динамо" перервало жахливу серію. Кияни десять років не перемагали в гостях у Лізі Європи.

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