Жуніор Мораес став найкращим бомбардиром Ліги Європи в Україні

Нападник "Шахтаря" Жуніор Мораес приніс своєму клубу перемогу на "Маккабі"в 1/16 фіналу Ліги Європи. Таким чином бразилець з українським паспортом став кращим бомбардиром серед українських клубів в Лізі Європи.

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Мораес забив свій 15-й гол у турнірі. І обійшов Тайсона, у якого 14 голів у Лізі Європи. На третьому місці Олег Гусєв, у якого 13 забитих м'ячів.

Треба сказати, що Мораес забивав за три клуби в ЛЄ: 6 голів – за "Шахтар", 7 – за "Динамо" і 2 – за "Металург" Д.

У топ-10 бомбардирів також входять Андрій Ярмоленко (12 м'ячів за "Динамо"), Луїс Адріано (11 за "Шахтар"), Євген Селезньов (10 за "Дніпро" і один за "Шахтар"), Клейтон Шав'єр (11 за " Металіст "), Джонатан Крістальдо (10 за" Металіст "), Нікола Калініч (9 за "Дніпро") і Едмар (9 за "Металіст").

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Нагадаємо, що сьогодні відбудеться жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи. На цій стадії турніру більше не буде сіяних команд. Тобто "Динамо" і "Шахтар" можуть зустрітися між собою. Ось інші наші потенційні суперники – "Арсенал" (Англія), "Аякс" (Нідерланди), "Вільярреал" (Іспанія), "Гранада" (Іспанія), "Рейнджерс" (Шотландія), "Мольде" (Норвегія), "Янг Бойз"(Швейцарія), "Динамо" Загреб (Хорватія), "Славія" (Чехія), "Манчестер Юнайтед" (Англія), "Мілан" (Італія), "Олімпіакос"(Греція), "Рома" (Італія), "Тоттенхем" (Англія).

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