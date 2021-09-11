Серйозні проблеми у Динамо: новачок "біло-синіх" не прибув у розташування клубу

Чемпіон України не зможе розраховувати на свого нападника в найближчих матчах чемпіонату

Ерік Рамірес може пропустити найближчі матчі київського Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У форварда київського Динамо Еріка Раміреса підозра на інфікування коронавірусом .

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22-річний нападник не повернувся в розташування клубу, оскільки знаходиться в таборі збірної Венесуели. Футболіст був ізольований після появи симптомів захворювання. Як повідомляє офіційний Twitter Федерації футболу Венесуели, Рамірес та Рональд Ернандес очікують результатів ПЛР-тестів.

: Ronald Hernández y Eric Ramírez fueron aislados del grupo tras presentar síntomas gripales. Por los momentos se esperan resultados de las pruebas PCR. pic.twitter.com/9qX2tj5qaB - La Vinotinto (@SeleVinotinto) September 9, 2021

Як відомо, форвард отримав виклик на матчі відбору ЧС-2022 в зоні Південної Америки. Він взяв участь у поєдинках проти Аргентини (1:3) і Перу (0:1), але в матчі проти Парагваю (1:2), який відбувся 10 вересня Рамірес не зіграв.

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Ерік Рамірес став гравцем Динамо / Фото: YouTube Динамо Київ

Ерік Рамірес в липні підписав контракт з чинним чемпіоном України. Трансфер обійшовся киянам в 1,75 млн євро.

Новачок киян Ерік Рамірес / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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Раніше ми повідомляли, що нападник київського Динамо Владислав Кулач під час паузи на матчі збірних переніс операцію на серці. Також в лазареті знаходиться форвард "біло-синіх" Артем Бесєдін, який отримав важку травму на Євро-2020.

А сьогодні київське Динамо в рамках 7-го туру зіграє в Харкові з Металістом 1925.