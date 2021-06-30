Бесєдін більше не зіграє на Євро-2020 – це наслідки жахливого фолу

Нападник Артем Бесєдін більше не допоможе збірній України на Євро-2020. Футболіст отримав пошкодження в матчі проти Швеції, коли суперник ледь не відірвав йому ногу. Артем вирушить до Києва на поглиблене обстеження, після чого стане відома ступінь пошкодження.

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"На жаль, великі перемоги даються нам дорогою ціною! Ми не зможемо більше розраховувати на допомогу в наступних матчах Артема Бесєдіна, хіба що на його підтримку, але і вона буде для нас додатковим стимулом!

Ми всі сподіваємося, що все обійдеться і не буде сильних пошкоджень! Він вимушено залишає розташування команди і повертається до Києва, щоб пройти повне обстеження!... і повернутися ще сильнішим!", – написав Олександр Шовковський в Instagram.