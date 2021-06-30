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Бесєдін більше не зіграє на Євро-2020 – це наслідки жахливого фолу

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
30 червня, 09:00
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Нападаючий збірної України отримав серйозну травму в матчі проти Швеції на чемпіонаті Європи. Він залишає розташування команди і повертається до Києва на обстеження
Артем Бесєдін більше не зіграє на Євро-2020
Артем Бесєдін більше не зіграє на Євро-2020 / Фото: Reuters

Нападник Артем Бесєдін більше не допоможе збірній України на Євро-2020. Футболіст отримав пошкодження в матчі проти Швеції, коли суперник ледь не відірвав йому ногу. Артем вирушить до Києва на поглиблене обстеження, після чого стане відома ступінь пошкодження.

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"На жаль, великі перемоги даються нам дорогою ціною! Ми не зможемо більше розраховувати на допомогу в наступних матчах Артема Бесєдіна, хіба що на його підтримку, але і вона буде для нас додатковим стимулом!

Ми всі сподіваємося, що все обійдеться і не буде сильних пошкоджень! Він вимушено залишає розташування команди і повертається до Києва, щоб пройти повне обстеження!... і повернутися ще сильнішим!", – написав Олександр Шовковський в Instagram.

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4
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#
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Г
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3
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9
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3
3
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3
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3
4
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3
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9
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3
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6
3
Україна
3
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3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
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І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
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4
4
Угорщина
3
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